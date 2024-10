Fiat-OSCA 1500 Aerodynamica Berlinetta venduta a prezzo record

Una Fiat-OSCA 1500 Aerodynamica Berlinetta del 1959, progettata da Franco Scaglione e costruita da Bertone, è stata battuta all’asta da Bonhams Cars, nella sessione di vendita di Rhode Island, andata in scena nelle scorse ore all’International Tennis Hall of Fame di Newport, per la cifra record di 401 mila dollari.

Questa vettura è una delle due della specie costruite. Appena restaurata, versa in condizioni da concorso. Splendide le sue alchimie stilistiche, improntate alle rotondità. Cuore pulsante del modello è un motore a 4 cilindri in linea DOHC da 1.491 centimetri cubi di cilindrata, che eroga 104 cavalli di potenza massima, a 5.800 giri al minuto. L’energia viene trasmessa al suolo col supporto di un cambio manuale a 4 marce.

Foto da profilo Facebook Bonhams Cars

Il modello sposa la “stile transatlantico”, di cui è una splendida espressione. La sua veste estetica è influenzata dal design delle concept car “B.A.T.” (Berlinetta Aerodinamica Tecnica), plasmate da Bertone per Alfa Romeo tra il 1953 e il 1955.

La Fiat-OSCA 1500 Aerodynamica Berlinetta è caratterizzata da morbide curve, felicemente intervallate da pieghe affilate e pinne drammatiche. Compatta, ma finemente proporzionata, incorpora gli stilemi in voga negli anni ’50. Il suo look, per certi versi, è spaziale.

L’esemplare di cui ci stiamo occupando è appartenuto, per quasi 20 anni, alla stessa persona: un appassionato italiano, collezionista di automobili speciali. Ora farà la gioia di un nuovo proprietario, che saprà riservarle le doverose attenzioni. Quando la vettura fu rinvenuta, si scoprì che il motore originale aveva una crepa nel blocco. Il suo cuore fu quindi sostituito con un altro della stessa specie. Ovviamente, al fresco acquirente è stata consegnata anche l’unità propulsiva originale. Facile intuire il livello di soddisfazione che questa Fiat-OSCA 1500 Aerodynamica Berlinetta saprà regalargli.

Foto da profilo Facebook Bonhams Cars Foto da profilo Facebook Bonhams Cars Foto da profilo Facebook Bonhams Cars Foto da profilo Facebook Bonhams Cars

Fonte | Bonhams Cars