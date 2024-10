Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone trionfa al Concorso d’Eleganza Festival Car 2024

Domenica scorsa si è conclusa la terza edizione del Concorso d’Eleganza Festival Car 2024, un evento promosso da autoappassionati.it e che ha avuto luogo nelle affascinanti strade e piazze di Revigliasco Torinese. Questa manifestazione si sta rapidamente affermando come uno dei più rilevanti eventi del settore a livello nazionale. Per il terzo anno di seguito, il pittoresco borgo piemontese ha accolto una mostra sia statica che dinamica di quasi 100 vetture storiche. La giuria, composta da figure di spicco nel campo del design automobilistico, ha conferito il premio più prestigioso, il “Best of Show”, alla Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone.

Al Concorso d’Eleganza Festival Car 2024 Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone riceve il premio di Best of Show

Si tratta di un esemplare unico creato nel 1952 dalla Carrozzeria Bertone secondo le linee del celebre stilista Giovanni Michelotti. Questo modello degli anni ’50 ha anche ottenuto il premio di categoria “Senior”, riservato alle vetture prodotte fino al 1960. Con soli 4.000 km all’attivo, questa vettura si presenta in condizioni impeccabili, senza mai essere stata restaurata, e attualmente è di proprietà di un collezionista privato, grande appassionato del marchio Lancia, che la protegge gelosamente per il suo significativo valore storico e culturale.

Rispetto al modello di produzione standard, questa Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone è caratterizzata da una linea allungata, che ricorda il design automobilistico americano degli anni Cinquanta. Il frontale è adornato dalla classica calandra a scudo di Lancia, arricchita da una coppia di proiettori centrali di dimensioni diverse, che conferiscono alla vettura un aspetto più moderno e distintivo. Inoltre, l’auto monta ancora gli pneumatici CEAT originali dell’epoca di primo equipaggiamento.

Il concetto di “classicismo e innovazione” si manifesta con forza nella Lancia Aurelia B52 Coupé Bertone, dove il design essenziale del marchio italiano si combina con un’evidente influenza americana, evidenziata dall’uso abbondante di cromature e da un cruscotto ricco di comandi e strumenti per la guida. Lancia ha sempre promosso valori di innovazione e design senza tempo, affermandosi come un marchio “Progressive Classic” che celebra il suo unico heritage, rispettandolo e valorizzandolo, ma al contempo dimostrando una visione ambiziosa per il futuro. Non sorprende che l’Aurelia, ammiraglia del marchio, sia tra i nove modelli storici che hanno ispirato il design delle future vetture Lancia, offrendo un perfetto equilibrio tra forme pulite, volumi armoniosi e reinterpretazioni continue del frontale a “calice”.