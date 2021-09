Peugeot e-208 GT: potrebbe costare più della 500 Elettrica in Brasile

La nuova Peugeot e-208 GT sarà uno dei prossimi lanci di Stellantis nel mercato brasiliano. La casa automobilistica francese ha già fissato il giorno della presentazione ufficiale: martedì 27 settembre 2021.

Svelata in anteprima alla stampa brasiliana nel 2020 insieme alla versione con motore a combustione interna, la e-208 GT è stata approvata per l’inizio delle vendite per quest’anno, ma il prezzo non è stato ancora rivelato ufficialmente. Tuttavia, una fonte brasiliana ha dichiarato che la nuova Peugeot 208 elettrica sarà venduta a 249.900 R$ (39.966 euro).

Peugeot e-208 GT tre quarti posteriore

Peugeot e-208 GT: una fonte avrebbe rivelato il prezzo finale della vettura elettrica

Come riportato in un articolo pubblicato ieri, la Peugeot e-208 GT è protagonista in un importante evento a San Paolo assieme alla cugina Fiat 500 Elettrica di nuova generazione, con entrambe che rappresentano il futuro a zero emissioni di Stellantis in Brasile.

Realizzata in Francia, la nuova e-208 GT nasconde sotto il cofano un motore elettrico con potenza di 136 CV (100 kW) e 260 Nm di coppia massima. Questo gli permette di impiegare 8,3 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h.

Secondo quanto affermato da Peugeot, la batteria da 50 kWh garantisce fino a 340 km di autonomia nel ciclo WLTP con una singola ricarica. L’accumulatore può essere ricaricato dallo 0% all’80% in sole 4 ore e 30 minuti utilizzando un caricatore da 7,4 kW.

Nonostante abbia il sistema di rigenerazione dell’energia in fase di decelerazione, il marchio francese sostiene che la 208 elettrica non rallenta così tanto nel momento in cui il guidatore toglie il piede dall’acceleratore.

A livello estetico, la e-208 GT si distingue dal modello standard per le modanature nere intorno ai parafanghi e per il logo e-208 GT presente sul retro. Alla base di questo modello troviamo la piattaforma CMP che è praticamente la stessa della 208 con motore endotermico. Questo perché tale architettura riesce ad adattarsi a qualsiasi tipo di powertrain.

Il brand di Stellantis avrebbe già provveduto ad installare dei rinforzi per le batterie per proteggerle da urti e dalle cattive condizioni in cui riversano le strade brasiliane. Dato che la Peugeot e-208 GTB viene importata dall’Europa, segue lo standard di qualità previsto nel Vecchio Continente. Questo si traduce in finiture migliori, sedili più confortevoli e soprattutto un sistema di infotainment composto da un display touch da 10”.

