Modena Cento Ore: news e programma completo dell’evento per auto storiche

Tutto pronto per la Modena Cento Ore 2024, in programma a partire da domani. Fra poche ore prenderà le mosse il prestigioso evento per auto storiche organizzato dagli specialisti di Canossa, che gestiscono alcune delle più esclusive manifestazioni del comparto, a livello mondiale. Equipaggi provenienti dalle diverse aree del globo confermano la dimensione internazionale di questo appuntamento motoristico, che richiama fior di gioielli a quattro ruote.

L’esposizione delle vetture a Rimini, nel Parco Federico Fellini, aprirà le danze, regalando al pubblico la prima immersione in una tela meravigliosa, che farà battere a mille il cuore degli appassionati con gli ottani nel sangue.

Anche quest’anno la Modena Cento Ore punta a stupire, con la sua originale formula che miscela le prove in pista e quelle su strade chiuse al traffico, insieme alle trasferte e agli appuntamenti di natura più glamour e turistica. Quanto basta a farne uno dei rendez-vous più apprezzati dai collezionisti di tutto il mondo.

Foto Canossa Events

Nei quattro giorni dell’evento, si svolgeranno due gare sul Misano World Circuit ed una al Mugello Circuit. La tela competitiva sarà ulteriormente impreziosita dalle undici prove speciali in programma fra Emilia Romagna e Toscana. L’arrivo finale prenderà forma nella città di Modena: non poteva essere diversamente, per varie ragioni, che avrete intuito. I partecipanti che non volessero vivere l’evento come sfida di velocità, potranno affrontare le insidie dello stesso percorso con la formula della regolarità.

Di notevole pregio le auto storiche attese al via di questa nuova edizione di Modena Cento Ore: ben 22 le Ferrari, con modelli esaltanti come le 250 SWB Competizione e le 308 GTB Michelotto. Fra i gioielli degli altri marchi, doveroso segnalare la Lancia Stratos Gruppo 4 e le varie Porsche, AC Shelby Cobra, Jaguar E Type, Lotus e Alfa Romeo, ma il parterre sarà più vasto. Segue il calendario completo degli appuntamenti.

Modena Cento Ore 2024: programma generale

Foto Canossa Events

Domenica 6 ottobre. Rimini



08:30 Esposizione vetture a Rimini, Parco Federico Fellini

10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00 Accrediti e verifiche presso il Grand Hotel Rimini *****

18:45 Aperitivo nel giardino

19:30 Briefing piloti

20:15 Serata inaugurale presso il Grand Hotel Rimini *****

–:– Pernottamento a Rimini

Lunedì 7 ottobre. Prima tappa

07:30 Partenza da Rimini

08:15 San Marino: la rupe, il borgo, la Piazza Libertà

10:00 Prova Speciale 1

10:15 Coffee-break panoramico

11:45 Pranzo ad Arezzo in Piazza Grande, esposizione vetture “al Prato”, dal Duomo alla Fortezza Medicea

13:45 Anghiari: le mura del ‘200 che dominano la valle del Tevere

14:00 Sansepolcro: città natale di Piero della Francesca

14:15 Prova Speciale 2

14:45 Chiusi della Verna: il Santuario di San Francesco

15:00 Prova Speciale 3

16:00 Coffee-break a Bagno di Romagna, città delle terme romane

17:30 Misano World Circuit – prove libere, qualifiche e gare in notturna

19:30 Cena BBQ e piadina romagnola. A bordo piscina presso il ristorante del circuito

Trasferimento libero o servizio navetta per Rimini

–:– Pernottamento a Rimini

Martedì 8 ottobre. Seconda tappa

07:30 Partenza da Rimini in trasferimento libero o shuttle

08:45 Misano World Circuit – Prove libere e gare

11;45 Pranzo nel cuore di Forlì, piazza Aurelio Saffi e Museo Civico San Domenico

13:15 Faenza: Piazza del Popolo, la città delle ceramiche

14:30 Prova speciale 4

15:00 Prova speciale 5

16:30 Arrivo di tappa a Firenze presso Piazzale Michelangelo e “Apericena”

Trasferimento libero verso viale A. Lincoln con sosta vetture

Servizio navetta per gli hotel

–:– Pernottamento a Firenze

Mercoledì 9 ottobre. Terza tappa



07:00 Servizio navetta dagli hotel per viale A. Lincoln

08:00 Partenza da Firenze

09:15 Prova speciale 6

10:00 Stia: Piazza Tanucci, nel cuore del Casentino

10:15 Prova speciale 7

11:30 Pranzo a San Donato in Fronzano, curva dopo curva nella valle dell’Arno

13:00 Prova speciale 8

14:00 Prova speciale 9

15:30 Arrivo a Firenze in viale A. Lincoln con sosta vetture

Servizio navetta per gli hotel

20:00 Gala Soirèe nel cuore rinascimentale di Firenze

–:–Pernottamento a Firenze

Giovedì 10 ottobre. Quarta tappa



06:30 Servizio navetta dagli hotel per viale A. Lincoln

07:15 Partenza da Firenze in trasferimento libero

09:00 Mugello Circuit – Prove libere e gare

11:30 Pranzo in autodromo

13:00 Scarperia e San Piero: il Palazzo dei Vicari e i luoghi cari a Lorenzo de Medici

13:15 Prova speciale 10

13:45 Prova speciale 11

14:00 Coffee-break al Passo della Futa, la strada nella storia della velocità

16:00 Arrivo finale a Modena in Piazza Roma e cerimonia di premiazione

20:30 Serata conclusiva a Modena, cuore della Motor Valley

–;– Pernottamento a Modena

Venerdì 11 ottobre

Relax e arrivederci al 2025