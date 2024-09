Modena Cento Ore 2024: informazioni sull’evento internazionale per auto storiche

Procede a ritmo spedito la marcia di avvicinamento alla Modena Cento Ore 2024, che porterà gli equipaggi, provenienti da tutto il mondo, a spasso tra l’Emilia Romagna, le Marche e la Toscana, in un viaggio lungo oltre 1000 chilometri. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 6 al 11 ottobre. Fra poche settimane, dunque, le auto storiche protagoniste dell’evento si offriranno al godimento del pubblico, in una miscela di emozioni uniche ed esclusive.

Ancora non si hanno delle anticipazioni, ma è lecito aspettarsi la presenza di modelli di altissimo livello, in linea con la tradizione. Modena Cento Ore spegnerà quest’anno le 23 candeline. Sembra sia nato ieri, ma l’evento di Canossa ne ha percorsa davvero tanta di strada. Anche nel 2024, il percorso stradale, ricco di fascino, si unirà a gare sia in pista che in salita. Il tutto in un quadro di ospitalità degno delle migliori aspettative. È la ricetta giusta, che ha decretato il successo di questa manifestazione, garantendole apprezzamenti su scala planetaria.

Attesi al via 100 equipaggi, perché a questa quota è stato fissato il numero massimo di auto storiche suscettibili di trovare spazio sulla passerella di partenza. I modelli ammessi, suddivisi in diversi periodi, devono essere stati prodotti tra il 1919 e il 1981. Se iscritti nella sezione Velocità, dovranno rispondere alle regole di sicurezza previste dalla Federazione Internazionale dell’Automobile (FIA).

Ai partecipanti è data la facoltà di iscriversi anche nella sezione Regolarità. Entrambe le sfide si svilupperanno sulle stesse piste e su identici percorsi, ma per il pubblico la qualità dell’adrenalina raggiungerà picchi più alti nel primo caso, grazie al maggiore coinvolgimento sensoriale. Le piste scelte per l’azione fra i cordoli sono quelle di Misano e del Mugello: circuiti italiani di fama internazionale.

Foto Canossa Events

Come dicevamo, Modena Cento Ore 2024 scatterà nella giornata di domenica 6 ottobre. A partire dalle 8:30, le vetture partecipanti saranno esposte nel Parco Federico Fellini di Rimini. Il via alle danze è previsto per le 7:30 di lunedì 7 ottobre, con la prima tappa. Gli equipaggi, con le loro auto storiche, raggiungeranno San Marino, Arezzo, Anghiari e Chiusi della Verna, per poi concedersi le gare in notturna al Misano World Circuit.

Nella giornata di martedì 8 ottobre avrà luogo la seconda prova in circuito, questa volta in diurna, all’autodromo di Misano. Il percorso proseguirà verso Forlì e Faenza, per poi scalare gli Appennini con due prove speciali prima dell’arrivo di tappa a Firenze alle 15:30. Nel capoluogo di regione toscano le auto saranno esposte in Piazzale Michelangelo, ai piedi della statua del David di Michelangelo.

Nella stessa regione i protagonisti dell’evento si muoveranno, nelle ore diurne di mercoledì 9 ottobre, su bellissime arterie viarie immerse in paesaggi da sogno, prima del rientro nella splendida città medicea. Firenze e il suo centro storico saranno lo scenario perfetto per la sontuosa Gala Soirée.

Il giorno dopo, giovedì 10 ottobre, si disputeranno le prove libere e le gare sul Mugello Circuit per poi affrontare le ultime due prove speciali e raggiungere Modena, dove avrà luogo la cerimonia di premiazione sul palco di fronte a Palazzo Ducale. Nella città emiliana, che pulsa di passione motoristica, la Modena Cento Ore 2024 giungerà al suo epilogo. Spazio per il relax e i saluti nella giornata di venerdì 11 ottobre.