Nuova Alfa Romeo Giulietta: sarà il modello della vera svolta in Europa?

Nuova Alfa Romeo Giulietta è un modello che in molti attendono con trepidazione. La verità purtroppo è che al momento il suo ritorno non è certo. Infatti dopo il lancio di Alfa Romeo Junior che ha riportato il Biscione nel segmento B del mercato, le prossime novità per la casa automobilistica milanese sono i lanci delle nuove generazioni di Stelvio e Giulia che vedremo rispettivamente nel 2025 e nel 2026. Poi nel 2027 sarà la volta del ritorno nel segmento E con un modello davvero unico, un qualcosa di mai visto come confermato dal CEO Imparato che infatti lo ha soprannominato E-Jet.

Se tornerà la nuova Alfa Romeo Giulietta sarà pensata per sfondare in Europa

Nel 2028 però Alfa Romeo potrebbe nuovamente tornare nel segmento delle berline compatte con una nuova Alfa Romeo Giulietta o comunque con una sua erede anche se con un nome diverso. Questo ovviamente sempre che nel frattempo le cose possano andare per il verso giusto per lo storico marchio milanese che nei prossimi anni sarà protagonista del mercato con tanti nuovi lanci. Un modello di questo tipo con uno stile molto sportivo e la coda tronca potrebbe rappresentare una degna compagna di Alfa Romeo Tonale nel segmento C del mercato. Secondo alcuni addirittura questa auto potrebbe essere una sorta di modello della svolta almeno per quanto concerne il vecchio Continente in termini di quote di mercato e di vendite.

Con un design estremamente aerodinamico e sportivo questa auto potrebbe avere le carte in regola per diventare un nuovo punto di riferimento nel suo segmento. La vettura ovviamente nascerebbe su piattaforma STLA Medium e sarebbe solo elettrica dato che Alfa Romeo di recente ha confermato la svolta elettrica già a partire dalla nuova Stelvio nel 2025. Non escludiamo che anche la nuova Alfa Romeo Giulietta se si farà potrebbe avere una versione EREV con autonomia estesa. Oltre che sulle prestazioni e sul design sportivo questa auto potrebbe offrire una grande dose di tecnologia e tempi di ricarica e di autonomia molto interessanti.