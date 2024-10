Nuova Lancia Ypsilon brilla a Rom-E 2024

Dal 4 al 6 ottobre, Lancia parteciperà alla quarta edizione di Rom-E, un festival che si terrà nel centro di Roma. Per tre giorni, l’evento ospiterà convegni, test drive, attività educative e dibattiti tra aziende, istituzioni e pubblico, con l’obiettivo di esplorare tematiche legate alle energie rinnovabili e alla mobilità intelligente. Grande protagonista sarà la nuova Lancia Ypsilon.

In mostra la Nuova Lancia Ypsilon Elettrica, presso lo stand allestito all’interno di Villa Borghese

Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e da Roma Capitale, Rom-E si consolida come uno dei principali eventi nazionali dedicati alla tutela ambientale. Questo evento anno dopo anno diventa sempre più importante come dimostrato dalla scorsa edizione, che ha visto la partecipazione di oltre 30 marchi e oltre 300 mila visitatori. La Nuova Lancia Ypsilon, nella versione full electric e allestimento LX, sarà protagonista dell’evento. Sarà esposta presso lo stand in viale delle Magnolie a Villa Borghese e disponibile per test drive da Piazza Bucarest al Pincio. I partecipanti potranno sperimentare le sue eccezionali qualità di maneggevolezza, efficienza e prestazioni tra le strade di Roma.

La Nuova Lancia Ypsilon, con una silhouette che riflette l’eleganza italiana e arricchita dai celebri elementi stilistici del marchio, si distingue come la migliore nel segmento B premium hatchback. Offre il più completo allestimento della categoria, con display da 10.25″, avanzati sistemi di assistenza al parcheggio e illuminazione esterna. È inoltre l’unico modello del segmento a includere di serie la Guida Autonoma di livello 2 nella Edizione Limitata Cassina, e la prima vettura Stellantis a integrare l’innovativo sistema S.A.L.A., migliorando il comfort e la tecnologia di bordo.

Raffaele Russo, Managing Director di Lancia Italia, ha dichiarato: “Siamo davvero contenti di partecipare a questo evento che combina la straordinaria bellezza di Roma con l’innovazione tecnologica. Rome-E è il contesto ideale per poter conoscere meglio e provare la Nuova Lancia Ypsilon, un vero capolavoro che fonde design senza tempo, tecnologia avanzata e l’inconfondibile fascino italiano. Invito tutti i partecipanti a vivere un’esperienza unica a bordo della prima vettura della nuova era Lancia, immersi nella grande bellezza della capitale.”