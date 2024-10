Citroën ha svelato le cose più strane trasportate dai suoi furgoni

Una nuova ricerca commissionata da Citroën UK ha scoperto che tra gli oggetti più strani trasportati in un furgone quest’anno gli automobilisti hanno elencato una statua di un fantasma, un organo da chiesa a grandezza naturale e un modello gigante di plastica di un coccodrillo.

Tra gli altri oggetti che compaiono nell’elenco delle cose strane e meravigliose trasportate in un furgone ci sono un gruppo di enormi orsacchiotti di peluche diretti a una fiera, una misteriosa scatola nera che emette un suono ripetitivo, sculture di frutta giganti e una spedizione di scheletri di dinosauri che hanno catturato l’attenzione di spettatori stupiti.

Lo studio è stato condotto da Citroën UK su 2.000 conducenti del Regno Unito, tra cui conducenti di furgoni, per comprendere le diverse ragioni per cui i furgoni vengono utilizzati in tutto il Paese. I dati hanno anche evidenziato alcuni degli articoli più tipici che richiedono il trasporto in furgone, tra cui pianoforti, letti e acquari. Forse non sorprende che il motivo più comune per cui si noleggia un furgone sia stato il trasloco (54%) e oltre un quarto (28%) degli autisti afferma di aver dovuto noleggiare un furgone per ritirare articoli dai mercati online.

Citroën offre la gamma di furgoni completamente elettrici più completa nel Regno Unito, tra cui la soluzione Ami Cargo, Relay, Dispatch e Berlingo Van. All’inizio del 2024, Citroën ha annunciato che il nuovo Relay, il nuovo Dispatch e il nuovo Berlingo Van erano stati aperti agli ordini. La nuova gamma offre ai conducenti semplicità e comfort, rendendo al contempo più accessibile la transizione all’elettrico.

Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “Citroën ha sempre offerto ai propri clienti una gamma di modelli robusti, adatti e adattabili alle esigenze quotidiane degli automobilisti, e ciò è evidente da alcuni degli articoli che si trovano nel retro dei furgoni. “Gli spaziosi furgoni Citroën offrono la massima versatilità per trasportare qualsiasi oggetto e il marchio si impegna a fornire una mobilità accessibile e confortevole agli automobilisti in tutto il Paese”.

Citroën presenta la gamma più ampia e moderna del mercato, studiata su misura per rispondere alle esigenze di ogni professionista e totalmente impegnata nella transizione energetica, con versioni 100% elettriche su tutta la gamma.

Il nuovo ë-Berlingo Van offre un comfort superiore e un’esperienza di guida che è allo stesso tempo tranquilla e dinamica, soddisfacendo le aspettative di tutti i clienti con stili di vita attivi. Dotato di sedili Citroën Advanced Comfort, il design ergonomico combinato con schiuma specifica di alta qualità e supporti laterali garantisce un elevato livello di comfort. Disponibile con due o tre posti e in due lunghezze (M – 4,40 m e XL – 4,75 m) per tutte le versioni, il nuovo Berlingo Van ha una capacità totale fino a 4,40 m3 e un carico utile di 1 tonnellata (780 kg per la versione elettrica).

Grazie all’efficienza migliorata, l’autonomia a zero emissioni della nuova ë-Berlingo arriva ora a 340 km (ciclo misto WLTP) e può essere ricaricata dallo 0 all’80% in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie rapido CC da 100 kW, mentre il motore silenzioso e l’assenza del cambio completano l’esperienza di guida senza sforzo e senza stress.

Citroën Berlingo Van è il piccolo furgone più popolare nel Regno Unito, mentre l’ ë-Berlingo Van completamente elettrico è prodotto nel primo stabilimento di produzione in serie esclusivamente elettrico del Regno Unito a Ellesmere Port, per non parlare della produzione dell’ë-Dispatch elettrico che inizierà a Luton nel 2025.