Citroën Berlingo Van si conferma il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito

Secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Citroën Berlingo Van ha mantenuto la sua posizione di piccolo furgone più venduto nel Regno Unito nel 2024.

Citroën Berlingo Van è il piccolo furgone più venduto nel Regno Unito nel 2024

Con 6.766 unità vendute ai clienti in tutto il paese finora quest’anno, Berlingo Van continua a guidare il mercato dei piccoli furgoni del Regno Unito nel 2024. Il successo di Berlingo Van presso le piccole e medie imprese (PMI) lo ha visto in cima alle classifiche di vendita dei piccoli furgoni nel 2023.

Il nuovo Berlingo Van fa parte della gamma aggiornata di furgoni Citroën che include Dispatch e Relay, nonché il My Ami Cargo Kit (un nuovo kit modulare che consente a qualsiasi Ami passeggeri di passare alla configurazione cargo in soli cinque minuti), che sono ora aperti agli ordini. L’intera gamma è disponibile con una variante completamente elettrica, il che significa che Citroën offre ora la gamma di veicoli commerciali elettrici più completa nel Regno Unito. Il nuovo ë-Berlingo Van offre fino a 205 miglia di autonomia (ciclo misto WLTP) e può caricarsi dallo 0 all’80% in soli 30 minuti utilizzando un caricabatterie rapido da 100 kW.

Il nuovo ë-Berlingo Van è attualmente prodotto nel primo stabilimento di produzione di massa solo per veicoli elettrici del Regno Unito, Ellesmere Port, rendendo Citroën (insieme ai marchi gemelli Stellantis) l’unico marchio a produrre veicoli commerciali leggeri elettrici di massa nel Regno Unito. Dal 2025, la produzione limitata del nuovo ë-Dispatch inizierà a Luton, insieme alla produzione continua del furgone a combustione.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha affermato: “Citroën Berlingo Van continua a essere popolare tra le PMI in tutto il Regno Unito. Con Berlingo Van disponibile anche come ë-Berlingo Van completamente elettrico e costruito in Gran Bretagna, continuiamo il nostro impegno nel fornire veicoli commerciali comodi e pratici per soddisfare le esigenze sia dei clienti aziendali che privati, oltre a offrire modi accessibili per i clienti di passare ai veicoli elettrici”.