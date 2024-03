Citroën Ami e My Ami Cargo protagoniste dell’innovativo servizio di sharing mobility by Pikyrent

Citroën Ami e My Ami Cargo sono protagoniste assolute del nuovo servizio di sharing mobility di Pikyrent. La casa automobilistica francese fin da subito ha appoggiato questo progetto essendo comunque sempre in prima fila quando si tratta di mobilità urbana smart e sostenibile. Il servizio è attualmente attivo nella città di Bari e a breve dovrebbe partire anche a Taranto. In totale a Bari viene impiegata una flotta di 62 Ami e 6 My Ami Cargo.

I numeri di questo servizio di Pikyrit sono piuttosto significativi. Basti pensare che in totale fino ad ora si sono registrati 18.000 noleggi totali, più di 70.000 Km percorsi e 2.800 utenti hanno usufruito del noleggio delle auto messe a disposizione dal servizio. La durata media del noleggio è stata fino ad ora di 15 minuti. Una cosa molto interessante è che fino ad ora l’età media di chi utilizza questo servizio è molto giovane. La fascia principale è di coloro che hanno tra i 20 e i 30 anni. Si tratta soprattuto di studenti e di lavoratori pendolari che noleggiano la Citroën Ami la mattina per recarsi sul posto di lavoro o all’università. Le Ami Cargo invece vengono usate soprattutto da piccoli artigiani e commercianti.

Alessandro Musumeci, Direttore Marketing Citroën Italia si è detto orgolioso di partecipare a questa iniziativa con le Citroën Ami e 6 My Ami Cargo essendo stati scelti da Pikyrent. Anche il CEO della startup ha detto la sua. Antonella Comes, CEO di Pikyrent ha commentato dicendo di credere molto allo sviluppo della mobilità sostenibile ed in particolare della micro mobilità che non deve trovare spazio solo nelle grandi città ma anche nelle realtà medio piccole come appunto le città pugliesi. L’obiettivo futuro è quello di ampliare ancora il servizio aggiungendo altre unità della microcar francese.