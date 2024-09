Fiat Grande Panda: produzione rinviata?

La produzione in serie della versione elettrica di Fiat Grand Panda a Kragujevac, che sarebbe dovuta partire ad ottobre potrebbe subire un ritardo, con l’avvio che a questo punto potrebbe essere previsto per la fine di quest’anno o a marzo 2025, anziché a ottobre come inizialmente annunciato. Sebbene non siano state specificate le ragioni del possibile slittamento, si sospetta che la debole domanda di veicoli elettrici nei mercati europei possa essere un fattore determinante. All’interno della fabbrica, si vocifera anche di una possibile “vacanza temporanea” per i dipendenti, anche se al momento la direzione ha escluso questa possibilità.

Dalla Serbia giunge la voce secondo cui l’avvio della produzione di Fiat Grande Panda potrebbe slittare

Sempre in base a indiscrezioni provenienti dalla Serbia, anche l’avvio della produzione della versione ibrida di Fiat Grande Panda subirà dei rinvii. Inoltre, rimarrebbe incerto anche l’imminente assemblaggio della Citroën e-C3 elettrica a Kragujevac. Nonostante le preoccupazioni, il management di FCA ha dichiarato alla stampa serba che tutto sta procedendo secondo i piani e che il progetto è stato ben accolto dal pubblico europeo e internazionale. Hanno sottolineato l’importanza di mantenere un clima positivo e hanno affermato che non c’è motivo di preoccuparsi.

Nonostante le speculazioni riguardo ai ritardi nella produzione della Fiat Grand Panda elettrica e ibrida a Kragujevac, nessun annuncio ufficiale da parte di Stellantis ha confermato che l’avvio della produzione sia previsto per ottobre. Le affermazioni del presidente serbo, Aleksandar Vučić, riguardo all’inizio della produzione “nell’ultimo trimestre di quest’anno” non sono state smentite.

In FCA, si ipotizza che l’assunzione di nuovi lavoratori possa essere stata temporaneamente sospesa, nonostante il management affermi che le assunzioni continuano secondo i piani stabiliti. Solo due mesi fa, durante la presentazione della Fiat Grand Panda elettrica, si parlava di un organico di 2.000 dipendenti, ma attualmente il numero dei lavoratori a libro paga si aggira intorno agli 800, con alcuni dipendenti che hanno già lasciato l’azienda.