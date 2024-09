Fiat Grande Panda: la verità sui presunti ritardi di produzione

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato alcune indiscrezioni provenienti dalla Serbia, paese in cui Fiat Grande Panda sarà prodotta, che riportano presunti ritardi nell’avvio della produzione del modello di Fiat presentato ufficilmante lo scorso 11 luglio.

Stellantis non conferma le voci arrivate dalla Serbia di un presunto ritardo sulla produzione di Fiat Grande Panda

Al momento Stellantis tace e questo ha fatto pensare a molti che queste voci siano veritiere. In realtà Fiat non ha mai indicato una data esatta di avvio della produzione. Era stato il presidente serbo Aleksandar Vučić a parlare di ottobre come data più probabile di avvio della produzione di Fiat Grande Panda presso lo stabilimento Stellantis di Kragujevac.

Al momento comunque si vocifera che se ci sarà uno slittamento, come pare probabile sarà molto lieve. In ogni caso la produzione sarà avviata entro fine anno con il mese di novembre come periodo più probabile per il via. Stellantis avrebbe comunque confermato ad alcuni media internazionali che l’avvio della produzione sarà in linea con le previsioni che parlavano in maniera generica di quarto trimestre del 2024. Dunque le indiscrezioni lanciate dalla stampa serba, che parlava anche di 6 mesi di ritardo, non troverebbero conferme ufficiali.

Al momento però Fiat non ha ancora annunciato la data di lancio sul mercato di Fiat Grande Panda con l’apertura degli ordini e non si conoscono nemmeno i prezzi ufficiali. Si dice che questi possano partire da meno di 19 mila euro per la versione ibrida con cambio automatico e full optional e meno di 25 mila euro per l’elettrica al 100 per cento. La vettura è la prima di una serie di auto Fiat su piattaforma Smart car di Stellantis a cui poi seguiranno nel 2025 la nuova Fiat Multipla, nel 2026 la nuova Fiat Panda Fastback e poi ancora un pickup e un camper.