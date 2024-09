Luca Pröglhöf festeggia la vittoria del titolo nell’ADAC Opel Electric Rally Cup 2024

Luca Pröglhöf al Rallye Coeur de France e si è assicurato il titolo nella prima coppa mondiale di rally monomarca elettrico nella penultima gara della stagione. Al 25enne austriaco e alla sua copilota Christina Ettel è bastato un secondo posto nell’evento su asfalto intorno a Vendôme dietro ai forti spagnoli Alex Español/Daniel Rivera de la Red, che hanno ottenuto la loro prima vittoria con la celebrata Opel Corsa Rally Elettrica da 100 kW ( 136 CV). Il quarto posto dietro ai piloti ospiti Arthur Roché/Quentin Proust non è bastato ai fratelli Anthony e Adrien Rott per sfidare Pröglhöf per il titolo nella finale del Rally dell’Europa Centrale tra tre settimane.

L’austriaco Pröglhöf si assicura la vittoria anticipata della coppa in Francia

Al traguardo, il nuovo campione Pröglhöf era molto felice: “È stato uno dei rally più impegnativi che abbia mai guidato perché la minimizzazione del rischio era la nostra priorità. Il nostro piano ha funzionato perfettamente, l’abbiamo portato a termine in modo pulito, non abbiamo commesso errori e non abbiamo avuto problemi. Adesso siamo felicissimi e un po’ senza parole. Il fatto che siamo riusciti a conquistare il titolo qui è fantastico. Ora possiamo affrontare la finale con completa libertà nella nostra testa e goderci la gara del Campionato del Mondo. Adesso festeggiamo forte!”

Il vincitore della gara Español ha offerto un’ottima prestazione nel “Cuore della Francia” (Coeur de France), ha fatto segnare il miglior tempo in sei delle otto prove speciali e alla fine ha avuto un vantaggio di 33,6 secondi su Pröglhöf. “Abbiamo trovato subito un buon ritmo e siamo riusciti a completare il rally senza problemi. Sono davvero felice della vittoria. Ci eravamo andati vicini nei rally precedenti ed è ancora più bello che ora le cose siano andate bene,” ha detto felicemente il pilota della Opel Spagna.

Anthony Rott era in terza posizione fino all’ultima Power Stage, ma ha dovuto cedere il passo al pilota ospite Roché. Dopotutto, per il terzo posto l’alsaziano ha ricevuto non solo il punteggio pieno, ma anche i cinque punti bonus che potevano essere vinti nella Power Stage. Il suo deficit di 42 punti rispetto a Pröglhöf non può più essere superato, ma il secondo posto è a portata di mano: “Ci congratuliamo con Luca e Dina, che sono stati i migliori per tutta la stagione e hanno assolutamente meritato il titolo. Possiamo essere molto soddisfatti anche della nostra prestazione. E’ un peccato che il podio ci sia stato tolto nell’ultima tappa. Ma è stato un buon rally e ora vogliamo cercare di assicurarci il secondo posto”.

Con il quinto posto e i punti per il quarto posto, Alizée Pottier e Manon Perrin del team FFSA Academy hanno ottenuto il loro miglior risultato stagionale. “È stato un grande rally. Ci siamo divertiti molto sulle impegnative prove speciali qui. E il fatto che abbia funzionato così bene nel mio rally di casa è ovviamente particolarmente bello”, ha detto felicemente il 23enne di Le Mans, a soli 75 chilometri da Vendôme.

Il capo della Opel Motorsport, Jörg Schrott, è stato uno dei primi a congratularsi con i nuovi campioni: “Luca e Dina hanno migliorato continuamente le loro prestazioni da quando sono entrati nella Coppa. Quest’anno hanno chiaramente fissato il livello come squadra e hanno davvero meritato di vincere il titolo”.

Il 19/20 ottobre si svolgerà la finale dell’ADAC Opel Electric Rally Cup “powered by GSe” al Rally dell’Europa Centrale, il secondo round del Campionato Mondiale Rally svoltosi sotto gli auspici dell’ADAC. Le veloci auto elettriche Opel si sono accampate a Hauzenberg vicino a Passau per la Coppa del Mondo.