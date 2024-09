Avviata la produzione delle versioni elettriche e ibride di Alfa Romeo Junior

Alfa Romeo Junior: carattere sportivo, dimensioni compatte e stile italiano riconoscibile al primo sguardo. Questa vettura assolutamente unica e unica è entrata nel mercato automobilistico con uno stile ineguagliabile e incomparabile. Fornisce il perfetto equilibrio tra bellezza funzionale e patrimonio unico, diventando un simbolo dello stile italiano nel settore automobilistico. In un segmento che propone versioni sportive progettate sulla base dei modelli cittadini, la Junior si distingue per uno stile trendy e sorprendente abbinato alla tecnologia più avanzata in termini di comfort, connettività e dinamica di guida.

In Polonia al via la produzione di Alfa Romeo Junior ibrida ed elettrica

La Junior è disponibile con trazione anteriore nella versione ” Ibrida “, e all’inizio del prossimo anno, come prima del segmento, sarà disponibile anche con la trazione integrale Q4 con gestione automatica della trazione posteriore. assale, e nella versione “ Elettrica ”, in due livelli di potenza: 156 CV con autonomia fino a 410 km, oltre a 280 CV nella versione più sportiva Veloce, che rispecchia il DNA sportivo dell’Alfa Romeo.

Con il peso più basso e ottimamente distribuito del segmento, la nuova Junior entra nel mondo delle auto elettriche come una vera Alfa Romeo. Fornisce la migliore trazione delle ruote della categoria, resa possibile dall’uso di soluzioni tecniche speciali, come il sistema di sterzo più diretto del segmento (14.6), appositamente calibrato per la precisione operativa per migliorare le sue eccezionali caratteristiche di guida. Junior può essere equipaggiata anche con il sistema Alfa DNA.

Modalità “Dynamic”, che, grazie ad una speciale taratura del sistema di sterzo e del pedale dell’acceleratore, offre il massimo delle prestazioni e del piacere di guida. La modalità ” Natural “, invece , mantenendo un equilibrio tra prestazioni e comfort, è destinata all’uso quotidiano. La modalità Advanced Efficiency è stata calibrata per la massima efficienza energetica riducendo il consumo di energia senza compromettere il piacere di guida. Grazie a questo Junior è dotato della tecnologia di comunicazione più avanzata.

Garantisce il massimo comfort arricchito da una serie di funzioni che supportano il conducente nel controllo longitudinale e laterale del veicolo (guida autonoma di secondo livello), che, combinato con i sensori di parcheggio a 360° e una telecamera posteriore a 180°, consente il monitoraggio completo dell’ambiente circostante, costituendo un innovativo e pratico sistema di parcheggio semi-autonomo.

Alfa Romeo fa un uso particolare di software e connettività per aumentare il comfort di guida del conducente, per questo ha dotato la Junior della più avanzata tecnologia di connettività, ovvero EV Routing: un innovativo sistema online integrato nel navigatore che gestisce automaticamente e senza stress le informazioni del cliente esigenze di ricarica. Inoltre, “Alfa Connect Services” offre connettività di bordo avanzata e una gamma di servizi per la massima sicurezza. Grazie alla tecnologia wireless over-the-air (OTA), le mappe e il software dell’auto sono sempre aggiornati.

La gamma di funzionalità che rendono la tua esperienza di guida migliore che mai include “My Navigation”, composta da applicazioni per la ricerca remota di destinazioni e punti di interesse (POI), nonché notifiche in tempo reale con informazioni su traffico, meteo e meteo autovelox. A sua volta, “My Remote” offre, tra le altre cose, la possibilità di controllare a distanza alcune funzioni dell’auto, la sua posizione, monitorare i parametri di velocità e area selezionati e ricevere notifiche se non vengono raggiunti. E-Control offre anche la possibilità di gestire da remoto avviamenti e arresti, programmare la ricarica o, se necessario, riscaldare o raffreddare l’abitacolo prima di utilizzare il veicolo.

Un’altra importante novità è l’integrazione dell’assistente virtuale Hey Alfa e ChatGPT (AI), che sfrutta il riconoscimento vocale per creare un assistente alla guida discreto che ti aiuta a ottenere informazioni, consigli ed evadere le richieste.

L’Alfa Junior viene prodotta nello stabilimento di Tychy, il cui direttore, Tomasz Gębka, ha dichiarato: “L’avvio della produzione dell’Alfa Romeo Junior, nelle versioni Elettrica e Ibrida, è il culmine del nostro progetto più importante realizzato negli ultimi anni: la modernizzazione delle linee di produzione e la creazione di un modello di business sostenibile.

Lo stabilimento di Tychy è così diventato produttore di veicoli a basse e zero emissioni e ha partecipato all’attuazione del piano strategico Stellantis Dare Forward 2030, grazie al quale Stellantis diventa leader nel suo settore nel campo della mitigazione dei cambiamenti climatici. Il ruolo del nostro stabilimento è quello di garantire i più alti standard di qualità produttiva in modo che l’Alfa Romeo Junior sia un modello affidabile che offra la migliore esperienza di guida”.

Il coinvolgimento dello stabilimento di Tychy nell’offensiva Dare Forward 2030 ha anche un’altra dimensione: la fabbrica sta attuando un piano ambizioso per ridurre il consumo energetico e le emissioni di CO 2 . Nell’ambito di queste attività vengono fatti importanti investimenti per la transizione verso l’energia green. Uno dei primi progetti completati è un nuovo impianto per la produzione e il raffreddamento di aria compressa, che ha reso l’impianto indipendente in termini di fornitura di calore per il processo produttivo. Un altro elemento importante della trasformazione in corso nello stabilimento è la sostituzione della rete di riscaldamento con una nuova, di alta qualità e completamente automatizzata, che produrrà calore “verde” utilizzando biomassa invece di carbone e gas.