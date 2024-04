Stellantis evidenzia i buoni risultati raggiunti rispetto agli ambiziosi obiettivi di Dare Forward 2030 nel suo CSR 2023

Stellantis ha pubblicato nei giorni scorsi il suo terzo Rapporto sulla Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR), che riassume i progressi compiuti dall’azienda nelle attività di sostenibilità volte a creare una società migliore per tutti.

Stellantis ha registrato una riduzione delle emissioni del 12,6% in tutti gli ambiti rispetto al 2021

“Sebbene la mobilità sia il primo elemento del nostro modello di progresso sostenibile, cerchiamo anche di introdurre cambiamenti nelle nostre attività e nelle nostre comunità, sia che si tratti di ridurre il nostro impatto sull’ambiente, di creare luoghi di lavoro più inclusivi o di sostenere le comunità che ci ospitano”, afferma Carlos Tavares, CEO di Stellantis. “I progressi in queste aree sono cruciali per offrire una mobilità accessibile ai nostri clienti e garantire che tutti i nostri stakeholder continuino a darci la licenza per operare.”

Le attività di CSR sono pienamente integrate in Dare Forward 2030, il piano strategico a lungo termine dell’azienda. Nel 2023, le principali iniziative di CSR includevano: La riduzione dell’impronta di carbonio globale (in tutti gli ambiti) in linea con l’impegno dell’azienda di raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2038: l’impronta di carbonio globale assoluta (in CO2 equivalente ) è stata ridotta del 12,6% nel 2023 rispetto al 2021.

L’utilizzo massiccio di energia elettrica decarbonizzata nei processi aziendali, il cui obiettivo è il 100% entro il 2030. Nel 2023 ha raggiunto il 58%, che ha contribuito a ridurre l’impronta di carbonio industriale del 20% (in tCO2 assolute) (scope 1 e 2) rispetto al 2021.

Lo sviluppo delle attività di economia circolare: nel 2023, più di due milioni di parti (tra cui catalizzatori, paraurti in plastica, cerchi in lega e batterie ad alta tensione) saranno riciclate in quattro regioni (Europa allargata, Nord America, Sud America e Medio Oriente e Africa). Stellantis ha inaugurato il suo primo SUSTAINera Circular Economy Hub a Mirafiori, in Italia, che ha iniziato le operazioni con la rigenerazione di motori, cambi e batterie di veicoli elettrici, nonché con il ricondizionamento e la rottamazione dei veicoli.

Una roadmap strutturata per l’elettrificazione dei veicoli a cui partecipano tutti i marchi , con 30 modelli di veicoli elettrici a batteria (BEV) disponibili entro la fine del 2023, a cui se ne aggiungeranno 18 nel 2024 per un totale di 48. L’anno scorso le vendite di BEV sono aumentate del 21 % in tutto il mondo. Nello specifico, il 18,5% delle autovetture vendute in Europa (UE27 escludendo Malta e Norvegia e aggiungendo Islanda, Regno Unito e Svizzera) e l’11,2% delle autovetture e degli autocarri leggeri venduti negli Stati Uniti erano elettrici o ibridi plug-in grazie alla crescita dell’offerta.

Una strategia globale di sviluppo del capitale umano basata su quattro pilastri: intraprendere una trasformazione sostenibile basata sul dialogo sociale collaborativo e costruttivo; attrarre, sviluppare e trattenere i talenti offrendo, tra l’altro, 2,9 milioni di ore di formazione; promuovere la diversità e l’inclusione, con il 30% delle donne attualmente in posizioni dirigenziali; e promuovere la sicurezza, la salute e il benessere sul lavoro.

Forte controllo ed attuazione delle Linee guida per l’acquisto responsabile di Stellantis: 3.461 gruppi di fornitori valutati da EcoVadis, che corrispondono a oltre l’89% del valore annuo degli acquisti. I risultati mostrano che i fornitori di Stellantis ottengono risultati migliori in termini di CSR rispetto al benchmark EcoVadis.

L’impegno verso le comunità che ci ospitano: l’azienda ha contribuito con oltre 18,5 milioni di euro a sostegno di 366 progetti no-profit focalizzati sull’istruzione e 5.174 professionisti Stellantis hanno partecipato a programmi di volontariato dei dipendenti. Il concorso Stellantis Student Awards ha premiato più di 600 familiari di dipendenti per la loro costante dedizione all’apprendimento e alla formazione, e la Fondazione Stellantis ha collaborato con il CERN per inaugurare il Geneva Science Gateway, il suo nuovo centro di sensibilizzazione scientifica.

Inoltre, nel 2023, Stellantis ha tenuto la prima edizione del Freedom of Mobility Forum, un’iniziativa di dialogo tra diversi gruppi di interesse per contribuire al dibattito pubblico sulla libertà di mobilità in un mondo decarbonizzato. Un gruppo di esperti in rappresentanza dell’industria, del mondo accademico, dell’amministrazione e della società civile ha presentato le proprie idee durante un dibattito dal vivo incentrato sul tema: “In un mondo decarbonizzato, la libertà di mobilità sarà accessibile solo a pochi felici?” Il secondo dibattito si è tenuto il 3 aprile 2024 e ruotava attorno alla domanda: “ Come farà il nostro pianeta a soddisfare le esigenze di mobilità di otto miliardi di persone?”

Il Rapporto CSR riflette l’impegno di Stellantis verso una cultura dedicata all’integrità, alla responsabilità e al comportamento etico in tutte le aree e lungo tutta la catena del valore, e fa parte degli sforzi dell’azienda per diventare un’azienda più rispettosa dell’ambiente, socialmente responsabile ed economicamente sostenibile.