Fiat richiama migliaia di veicoli per problemi ad alcuni componenti Bosch

Momento frenetico per alcune Fiat, quelle di un modello anche molto particolare, di certo non uno di quelli globalmente affermato. Sono state richiamate, infatti, un numero di 15.835 unità della Fiat 124 Spider, relative agli anni modello che vanno dal 2017 al 2020, quelli prodotti tra il marzo 2016 all’agosto 2020 nello stabilimento di Hiroshima, in Giappone.

Il problema oggetto del richiamo è stato segnalato a Stellantis da Mazda Motor Corporation il 5 luglio 2024. Si tratta di un problema, l’ennesimo in fatto di richiami, che investe (anche se non in modo eccessivo) Stellantis che, ricordiamolo, non era ancora nata quando la 124 Spider è stata rilanciata nel 2016. Il colosso automobilistico, quarto al mondo per vendite, è arrivato ufficialmente nel gennaio 2021 con la fusione tra Groupe PSA (Peugeot-Citroen) e Fiat Chrysler Automobiles.

Dai documenti presentati alla National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), emerge che il problema è dovuto a specifiche errate nella tensione dell’accelerometro. Tuttavia, non è chiaro chi sia responsabile di questo errore. Anche se Bosch è stata indicata come fornitrice del modulo di controllo airbag SAS, non è specificato se il software provenga da Bosch o da Stellantis.

L’errata configurazione della tensione dell’accelerometro causa l’attivazione a doppio stadio degli airbag in situazioni in cui sarebbe preferibile un dispiegamento a stadio singolo. Questo può aumentare il rischio di lesioni gravi, specie al collo, sia per il conducente che per il passeggero. Inoltre, in questo modo, i veicoli coinvolti non rispettano gli standard di sicurezza stabiliti dal Federal Motor Vehicle Safety Standard 208, relativi alla protezione degli occupanti durante un incidente.

I concessionari saranno incaricati di aggiornare gratuitamente il software del modulo di controllo airbag. Sebbene i concessionari siano già stati informati, i proprietari riceveranno una nota tramite posta prioritaria entro il 7 novembre 2024. I proprietari possono verificare se il loro veicolo è oggetto del richiamo inserendo il numero VIN sul sito Fiat. In alternativa si può utilizzare lo strumento di ricerca sul sito della NHTSA.

Dal momento che la 124 Spider è stata prodotta in Giappone, il suo VIN inizia con la lettera “J”. L’intero lotto di 124 Spider vendute negli Stati Uniti è soggetto al richiamo. La 124 Spider prodotta nello stabilimento Mazda è dotata di motore 1.4 turbo MultiAir I4, ben altra cosa dal motore 2.0 SkyActiv-G della Miata.

Per l’ultimo anno di produzione negli Stati Uniti, il prezzo della 124 Spider era arrivato a 25.390 dollari. Ci sono poi da aggiungere altri 1.495 dollari per i costi della spedizione.