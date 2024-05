Stellantis supporta i propri clienti nel contesto del richiamo dell’airbag Takata

Nell’ambito della campagna di richiamo degli airbag Takata, Stellantis sta mettendo a disposizione dei propri clienti quasi 60 mila veicoli sostitutivi in ​​tutti i paesi. L’attuale campagna di richiamo è in corso per i veicoli Citroën C3 e DS 3 prodotti prima del 2019 e dotati di airbag Takata. Stellantis mette la sicurezza di tutti i suoi clienti come massima priorità.

Dopo aver identificato un potenziale rischio in aree geografiche con climi caldi e umidi, abbiamo lanciato una campagna di richiamo nel 2020, in consultazione con le autorità locali. Ciò ha riguardato in particolare i dipartimenti e territori d’oltremare. Oggi, essendo fallita la società Takata, Stellantis si approvvigiona da un altro fornitore per sostituire tutte queste parti potenzialmente difettose.

Nell’ambito delle molteplici azioni di richiamo degli airbag Takata implementate dal 2020, chiediamo ai proprietari di Citroën C3 e DS 3 fabbricati tra il 2009 e il 2019 e interessati da queste campagne di richiamo, di smettere immediatamente di guidare questi veicoli e di verificare con i concessionari o con l’ufficio dedicato call center se il veicolo è interessato da questa campagna e per tutti coloro che hanno ricevuto una lettera di registrarsi sul sito indicato, per rispondere al questionario proposto al fine di qualificare correttamente il livello di emergenza e il bisogno di mobilità di ciascun cliente. I possessori di C3 e DS 3 potranno saperne di più visitando i siti dei marchi.