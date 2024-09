Jeep Avenger debutta in Giappone

Jeep ha annunciato il lancio del suo primo SUV elettrico, Jeep Avenger, nel mercato giapponese, tradizionalmente dominato da Toyota. Sebbene il mercato interno di Toyota abbia storicamente resistito alle importazioni, i veicoli elettrici stranieri stanno cominciando a fare breccia e a conquistare spazi significativi.

Stellantis tenta il colpaccio in Giappone con il lancio della versione elettrica di Jeep Avenger

Il prezzo di partenza di Jeep Avenger elettrica in Giappone sarà di circa 40.000 dollari (5.800.000 yen) e potrà beneficiare di incentivi governativi di circa 4.500 dollari (650.000 yen). Questo modello non solo rappresenta il primo nuovo arrivo nella gamma di Jeep in Giappone negli ultimi due anni, ma segna anche un’importante pietra miliare nel tentativo di Jeep di conquistare una fetta del mercato giapponese.

Le case automobilistiche nazionali come Toyota, Honda e Nissan dominano il mercato automobilistico giapponese. Toyota da sola rappresenta quasi il 50% delle vendite di auto nel suo mercato interno. Tuttavia le cose sembrano essere diverse quando si tratta di auto elettriche. Secondo l’Automobile Inspection & Registration Information Association, Toyota, Nissan e Honda hanno venduto circa 21.000 veicoli elettrici in Giappone, mentre i veicoli elettrici importati sono stati 22.800.

Insomma in quel segmento di mercato la situazione delle case straniere sembra essere migliore ed ecco che anche Stellantis con Jeep Avenger vuole provare ad approfittarne. Stellantis spera di replicare parte del successo di BYD in Giappone, dove verrà venduto il primo veicolo elettrico di Jeep. La “Launch Edition” sarà limitata ai primi 150 acquirenti. Avrà caratteristiche aggiuntive, tra cui un tettuccio apribile elettrico, cerchi in alluminio da 18 pollici, un tetto verniciato di nero e un cruscotto giallo. Gli acquirenti riceveranno anche una replica in scala 1/43 in pressofusione del modello reale del valore di circa $ 2.300 (330.000 yen). Vedremo dunque se questo debutto farà bene alle vendite di Jeep in Giappone.