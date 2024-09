Jeep Avenger: solo tre stelle nei crash test Euro NCAP

Nel mese di ottobre 2022, Jeep ha presentato Jeep Avenger come il suo primo veicolo completamente elettrico. Il modello ha subito catturato l’interesse delle famiglie grazie al suo design distintivo e alle sue ambizioni ecologiche, guadagnandosi addirittura il titolo di “rivoluzionario per il suo segmento”.

Jeep Avenger: risultato deludente nei crash test di Euro NCAP

Jeep Avenger ha continuato a collezionare riconoscimenti, tra cui il premio di Auto Europea dell’Anno 2023, Miglior SUV per famiglie ai Women’s World Car of the Year Awards 2023 e Electric City Car ai Top Gear UK Electric Awards 2023. Questi successi hanno contribuito significativamente ai profitti di Stellantis nel 2023. Nonostante tutti questi premi i test a cui il veicolo di Jeep è stato sottoposto hanno mostrato che dal punto di vista della sicurezza qualcosina in più poteva tranquillamente essere fatta.

Nonostante i numerosi riconoscimenti, la Jeep Avenger ha ottenuto un deludente punteggio di tre stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. Questo è particolarmente sorprendente per un SUV destinato alle famiglie, considerando la scarsa protezione del torace per un bambino di 10 anni nel crash test di impatto laterale e l’assenza di un sistema di rilevamento della presenza di bambini, che è di serie sui modelli concorrenti.

Inoltre, il segnale audio del sistema di avviso di collisione frontale è stato giudicato inefficace. Dopo la sollecitazione di Euro NCAP, Jeep ha migliorato questo avviso sui veicoli attuali e offerto aggiornamenti ai proprietari esistenti. Nonostante ciò il recente SUV compatto di Jeep è stato protagonista di prestazioni insufficienti nei test di prevenzione degli urti con pedoni, motociclisti e ciclisti.

Michiel van Ratingen, Segretario Generale di Euro NCAP, ha dichiarato in proposito: “I risultati dei test evidenziano una mancanza di ambizione da parte del gruppo Stellantis per l’innovazione. Con la crescente concorrenza nel settore automobilistico, Stellantis ha adottato varie misure per garantire il futuro dei suoi marchi. Tuttavia, ritengo che proprio la sicurezza sia un aspetto in cui non bisogna mai risparmiare ma anzi si deve sempre investire. Euro NCAP continuerà a mettere in luce queste carenze per proteggere gli acquirenti di auto europei.”