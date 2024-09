Citroën Basalt sarà svelata il 2 ottobre

La Nuova Citroën Basalt, il terzo membro del Progetto C-Cubed, verrà svelata in Brasile il 2 ottobre. Il veicolo, che arriva ad assumere un ruolo di primo piano tra i B-SUV, sarà caratterizzato da un pacchetto di versioni intelligente, con tanto stile, spazio interno e, ovviamente, tutta l’accessibilità che ci si aspetta da una Citroën.

Il SUV Coupe Basalt ha già iniziato la produzione presso il Complesso Industriale di Porto Real (RJ). Segui il sito ufficiale e i social media del marchio per conoscere nel dettaglio il modello, la sua tecnologia e l’accessibilità. Non è ancora ufficiale, ma questa “accessibilità” significa che l’auto avrà una versione Live entry-level con motore aspirato 1.0 Firefly e cambio manuale a cinque marce, per competere direttamente con berline come la Hyundai HB20S Comfort (R $ 97.690) e la Chevrolet Onix LT (R$ 101.590), oltre alla “cugina” Fiat Cronos Drive 1.0 (R$ 94.990), dotata dello stesso motore e cambio.

Si prevede che le varianti più premium di Citroën Basalt – Shine and Feel – dotate del motore 1.0 turbo della C3 Aircross (GSE T200, 125 CV/130 CV) si confronteranno più direttamente con le versioni entry-level di altri SUV coupé, in particolare con il Nivus Sense 200 TSI e il Fiat Fastback Turbo 200, entrambi proposti a un prezzo di R$ 119.990.

Citroën Basalt seguirà la strategia attualmente adottata da Stellantis, equipaggiandosi con il motore 1.0 Turbo 200 flex. Negli altri modelli del gruppo, questo motore eroga fino a 130 CV di potenza e 20,4 kgfm di coppia quando alimentato a etanolo. Tutti i veicoli escono dalla fabbrica con un cambio automatico CVT, che simula 7 velocità. Pertanto, non ci si aspetta nulla di diverso per il SUV coupé.

Citroën Basalt misura 4.352 mm di lunghezza, 1.765 mm di larghezza, 1.593 mm di altezza e 2.651 mm di passo. Il bagagliaio ha una capienza di 470 litri, mentre il serbatoio del carburante ha un volume di 45 litri. La sospensione anteriore è del tipo McPherson mentre la sospensione posteriore utilizza una barra di torsione trasversale. I freni anteriori sono dischi ventilati mentre i freni posteriori sono a tamburo. Lo sterzo sarà elettrico.

La settimana scorsa, la C3 Aircross ha ottenuto un articolo opzionale che avrebbe dovuto debuttare sulla Basalt, ma che è finito prima su un SUV a 7 posti. Si tratta del climatizzatore automatico con schermo digitale sul cruscotto, che dovrebbe essere offerto nelle configurazioni più complete del nuovo SUV coupé del marchio.