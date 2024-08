Nuova Fiat Fastback: ecco quale sarà la sua arma segreta

Nuova Fiat Fastback debutterà nel corso del 2026 e sarà dunque la terza auto della nuova famiglia Panda, dopo Fiat Grande Panda che ha debuttato lo scorso 11 luglio e la nuova Fiat Multipla che invece vedremo nel corso del prossimo anno. Questa auto come le altre due sarà un modello globale che verrà venduto in tutto il mondo. Quindi sarà erede in Sud America dell’attuale Fastback mentre in Europa andrà a sostituire un’auto con cui ha davvero poco in comune e cioè la Fiat Tipo.

Nel 2026 Fiat svelerà la nuova Fiat Fastback terzo modello della famiglia Panda

La nuova Fiat Fastback, che non si sa ancora dove sarà prodotta, sarà un crossover dalle forme molto sportive e aerodinamiche tanto che più di qualcuno parla di vero e proprio SUV coupé. Si tratterà della vettura più sportiva ed elegante tra quelle presenti nella gamma di Fiat che sarà composta per lo più da auto che punteranno soprattutto alla sostanza piuttosto che all’estetica. Ovviamente anche la Fastback provenendo dalla medesima famiglia di Fiat Grande Panda e nuova Fiat Multipla avrà numerosi elementi in comune ma si tratterà comunque di una soluzione più adatta a chi oltre alla praticità cerca una vettura dallo stile sportivo.

Nuova Fiat Fastback che qui vi mostriamo in alcuni render di Avarvarii e Kleber Silva nascerà su piattaforma smart car e avrà misure simili a quelle della nuova Fiat Multipla. Si dice che il modello dovrebbe essere lungo poco meno di 4,4 metri. La sua arma vincente dunque sarà un design accattivante, una buona dose di tecnologia e un rapporto qualità prezzo che non avrà nulla da invidiare a quello delle altre auto facenti parte della medesima gamma della principale casa automobilistica italiana che con questi modelli punta ad essere protagonista del mercato.