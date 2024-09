Peugeot E-408, qualche dettaglio dal teaser e la data di presentazione

Il Salone di Parigi 2024 sarà il palcoscenico scelto da Peugeot per il debutto del suo nuovo modello completamente elettrico. La casa automobilistica francese gioca “in casa” e sfrutterà l’importante visibilità internazionale dall’evento per presentare una serie di novità. Tra queste spicca la tanto attesa versione elettrica della Peugeot 408. Tutto sarebbe pronto per l’introduzione della Peugeot E-408, con il suo lancio che è ormai imminente.

La data di presentazione ufficiale è stata fissata, ma Peugeot ha deciso di rendere ancora più frizzante l’attesa, aumentando la curiosità attorno al nuovo veicolo elettrico. Si tratterebbe di un passo cruciale nel suo programma di elettrificazione. Prima dell’esposizione al pubblico, la Peugeot E-408 sarà svelata online, con l’appuntamento fissato per mercoledì 2 ottobre, alle 10:00 ora spagnola.

L’anteprima ci permetterà di scoprire questo nuovo modello. Peugeot, marchio tra i 14 del del gruppo Stellantis, sarà uno dei protagonisti del Salone di Parigi 2024, che aprirà le porte alla stampa lunedì 14 ottobre. Le prime giornate saranno riservate alle conferenze stampa, mentre il grande pubblico potrà visitare l’evento a partire da martedì 15 ottobre.

Nel teaser rilasciato da Peugeot, e che accompagna l’annuncio, si intravede una parte del posteriore del veicolo, rivelando i loghi che identificano la versione elettrica. A livello estetico non ci saranno differenze significative rispetto ai modelli con motore a combustione, ma Peugeot promette alcune nuove caratteristiche rispetto ai modelli precedenti.

Il debutto della nuova Peugeot 408 risale alla metà del 2022. Era stata lanciata con motori a benzina e una versione ibrida plug-in (PHEV). Da anni è stata confermata l’introduzione di una variante completamente elettrica. Nell’estate del 2023, la gamma si è arricchita di versioni mild hybrid (MHEV), che hanno ottenuto l’importante etichetta ECO della DGT.

A distanza di circa un anno, è il momento della 408 elettrica, una versione che completa l’offerta di questa berlina fastback. Il lancio della nuova versione elettrica sarà determinante per rafforzare le vendite della 408, al momento nella parte bassa della Top ten europea delle vendite nel segmento.