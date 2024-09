Stellantis parteciperà al Salone dell’automobile di Parigi 2024 con cinque anteprime mondiali

Stellantis ha annunciato oggi la sua partecipazione alla 90a edizione del Mondial de l’Auto / Paris Motor Show 2024 dal 14 al 20 ottobre 2024, mettendo in evidenza tre marchi iconici – Citroën, Peugeot e Alfa Romeo – e per per la prima volta allo show, il marchio cinese Leapmotor. I visitatori di Porte de Versailles (padiglione 4) avranno una panoramica dettagliata della vasta gamma di nuovi veicoli elettrificati dei quattro marchi. In totale saranno esposti al salone 26 modelli dei quattro marchi, di cui cinque anteprime mondiali.

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, terrà un discorso all’Automotive Summit di Parigi il 15 ottobre

Peugeot presenterà la sua gamma 100% elettrica, la più ampia tra tutte le principali case automobilistiche europee, e il suo impegno nell’innovazione tecnologica per migliorare il piacere di guida. La nuova Peugeot E-408 sarà presentata in anteprima mondiale e completerà una gamma di 12 veicoli 100% elettrici (di cui 9 autovetture e 3 veicoli commerciali) tra le più efficienti.

Verranno presentate anche le versioni Long Range dei SUV fastback E-3008 ed E-5008, che offrono rispettivamente fino a 700 e 668 km, la migliore autonomia del segmento. All’interno del suo stand, il marchio presenterà due importanti innovazioni tecnologiche: il concetto Inception e il rivoluzionario volante Hypersquare, accompagnato da un simulatore unico. Nel corso dell’evento, Peugeot proporrà numerose attività presso il suo stand, collocando i visitatori al centro del suo mondo. Peugeot sarà presente anche a La Seine Musicale, a Boulogne Billancourt, dove sarà installato un centro prove per l’intera gamma.

Citroën presenterà una gamma completamente rinnovata con tre anteprime mondiali nel principale segmento europeo. Impegnati a fornire mobilità elettrica a prezzi accessibili ai clienti europei, la C3 e la C3 Aircross saranno esposte per la prima volta e accessibili al pubblico. Pioniere della micromobilità con Ami, Citroën presenterà sul suo stand una Ami Tower per celebrare i suoi quattro anni di successi in Francia e in numerosi mercati europei. Lo studio Citroën, in collaborazione con YouTube, accoglierà i visitatori presso lo stand e realizzerà interviste e podcast con esperti, opinion leader e giornalisti.

Alfa Romeo tornerà al Salone di Parigi presentando la sua gamma completa, tra cui l’anteprima nazionale della nuova Junior Veloce 280 cv, la versione più sportiva della gamma, e la presentazione in anteprima mondiale della versione IBRIDA. I visitatori potranno inoltre vivere in anteprima mondiale il Tonale 2025, presentato per la prima volta con nuove funzionalità, oltre all’iconica 33 Stradale Fuoriserie, prodotta in soli 33 esemplari. Sullo stand anche la Giulia Quadrifoglio SuperSport, un’edizione limitata che celebra la storia sportiva dell’Alfa Romeo con un’audace reinterpretazione del logo Quadrifoglio, ora in nero per la prima volta nella sua oltre centenaria storia.

Leapmotor presenterà le sue soluzioni di mobilità elettrica convenienti e basate sulla tecnologia. Zhu Jiangming, fondatore e CEO di Leapmotor, e Carlos Tavares, CEO di Stellantis, sveleranno il nuovissimo B10, un SUV del segmento C, che completerà la loro gamma di prodotti nel segmento principale europeo, attraverso questa partnership unica nel settore automobilistico. Questo modello molto atteso è il primo modello al mondo basato sulla nuova piattaforma B di Leapmotor.

Segna un’importante pietra miliare nella crescita strategica di Leapmotor nella regione, portando la sua tecnologia avanzata a un pubblico ancora più ampio. Leapmotor presenterà anche il C10, un SUV elettrico per famiglie del segmento D completamente equipaggiato, e il Leapmotor T03, un veicolo elettrico urbano compatto del segmento A con spazio interno del segmento B. Il Leapmotor C10, costruito sull’architettura tecnologica LEAP3 .0. presenta un’architettura elettronica ed elettrica centrale integrata, tecnologia CTC (cell-to-chassis) e un abitacolo intelligente.

Leapmotor International, una joint venture guidata da Stellantis, sta ora avviando le operazioni in Europa con i modelli T03 e C10 in 350 punti vendita in tutto il mondo entro la fine dell’anno. L’azienda è focalizzata sulla ridefinizione del panorama dei veicoli elettrici attraverso tecnologia e innovazione all’avanguardia. Da segnalare inoltre che il CEO di Stellantis Carlos Tavares parlerà all’Automotive Summit di Parigi, il 15 ottobre 2024.

Il diversificato portafoglio di Stellantis, composto da 14 marchi e dal suo nuovo marchio cinese, garantisce che ci sia un veicolo per ogni tipo di guidatore, dalla city car urbana a quattro ruote, come la Citroën Ami, all’appassionato di lusso con Maserati e il appassionato di avventure con Jeep e Ram. Stellantis implementa una strategia multi-energia attraverso i suoi prodotti, piattaforme, produzione e catena di fornitura, consentendo all’azienda di adottare un’ampia varietà di scenari di elettrificazione con una gamma di offerte tra cui completamente elettrica, ibrida plug-in, ibrida, a combustione interna e combustibile a idrogeno veicoli cellulari.

Attraverso l’attuazione del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis è all’avanguardia nella mobilità in tutto il mondo offrendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti. Stellantis investirà più di 50 miliardi di euro nell’elettrificazione nel prossimo decennio e prevede di raggiungere l’obiettivo di vendere il 100% di autovetture elettriche (BEV) in Europa e il 50% di autovetture e veicoli elettrici leggeri (BEV). negli Stati Uniti entro il 2030. Per raggiungere questi obiettivi, l’azienda garantisce quindi la disponibilità di circa 400 GWh di capacità di batterie, compreso il supporto di diversi impianti di produzione di batterie in Nord America ed Europa. Stellantis è attualmente sulla buona strada per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038 in tutti gli ambiti, con una percentuale di compensazione delle emissioni residue a una cifra.