Peugeot Dangel: station wagon e pick-up adatti all’off-road

Poco prima dell’arrivo del terzo millennio, i costruttori premium tedeschi, seguiti a ruota da quelli francesi, cavalcarono la moda delle station-wagon “off-road”. In qualche caso questa loro natura era solo estetica; il più delle volte, invece, nascondeva davvero una versatilità di livello superiore, resa possibile dalle concrete doti fuoristradistiche (ma senza eccessi) dei modelli proposti in questa veste.

Erano, nella sostanza, delle giardinette derivate dalle versioni 4×4 con carrozzeria, assetto e gommatura standard. La superiore capacità di adattamento ai fondi accidentati derivava da una serie di interventi specifici. Fra questi, si segnalano i paraurti più sporgenti e robusti, i paracolpi molto solidi, l’altezza da terra maggiorata e gli pneumatici a spalla alta.

In realtà, pochi usarono queste vetture nell’off-road. Più facile incontrarle nei centri urbani, per assecondare i gusti modaioli dei proprietari. La stessa cosa che forse avviene oggi coi SUV. Uno dei primi a credere nelle station wagon riviste in ottica fuoristradistica fu Henry Dangel che, a metà degli anni 70, iniziò a lavorare su versioni a trazione integrale di automobili di serie francesi, con un approccio, se vogliamo, sperimentale.

I primi prototipi da lui sviluppati erano piuttosto arditi, ma il processo di affinamento in questa “disciplina” lo portò in fretta verso risultati meno esuberanti, per quanto innovativi, almeno dal punto di vista concettuale. A partire dal 1978, Dangel iniziò a concentrarsi, anche per amor patrio (essendo francese), sulla coeva produzione Peugeot, dando vita alla sua prima vettura della specie regolarmente messa in commercio.

Base di lavoro fu la robusta e capiente 504 Break con carrozzeria familiare. Il successo fu, in un certo senso, clamoroso. Dopo la presentazione al Salone di Parigi del 1980, la 504 Dangel 4×4 ebbe una calda accoglienza di mercato. Nel 1982 fu il turno della versione Pick-Up dello stesso modello, ancora più robusta e versatile, che in breve divenne popolarissima tra le botteghe di falegnami e artigiani, nei cantieri edili e nelle campagne. Persino l’esercito francese la scelse come veicolo logistico.

Questo tipo di clientela apprezzava la sua miscela di robustezza, praticità e versatilità d’uso, anche nell’off-road. Alcuni esemplari della specie furono messi a punto per i rally. Uno di essi prese addirittura parte alla Parigi-Dakar, tagliando al secondo posto assoluto la linea del traguardo. Un risultato davvero incredibile.