Ram 1500 Classic, fine della produzione dopo ben 17 anni

Ram ha ridisegnato il suo pick-up di punta, quello più celebrato e amato dagli americani da tanti anni, in occasione dell’uscita del modello 2019. Quel restyling del 1500, dunque, è ormai relativamente datato. Ad oggi, però, non è il più vecchio modello di Ram che è ancora disponibile in concessionario e che si può ancora acquistare nuovo. Sorprendentemente, infatti, il marchio statunitense interno a Stellantis ha continuato a vendere il vecchio 1500 accanto al modello aggiornato.

Conosciuto come Ram 1500 Classic, questo modello introdotto nel 2009 sembra non ancora pronto a cedere il passo e abbandonare la gamma. Fino ad ora, però, a quanto pare. Ram avrebbe confermato alla rivista aggiornatissima Drive che intende ritirare il Classic, dandogli finalmente la considerazione di quel caro vecchio amico ormai invecchiato e meritevole di un po’ di riposo.

Il 1500 Classic è stato per molti anni, ben 17 di onorato servizio, un’ottima scelta per chi cercava un pick-up entry-level. Inoltre, il modello Tradesman ha risposto perfettamente alle esigenze dei clienti, specie quelli commerciali appartenenti ad aziende e assistenze di ogni tipo. Con l’introduzione dell’allestimento Tradesman sul nuovo Ram 1500 per il modello 2024, è arrivato il momento di dire addio alla generazione precedente. Le due linee del 1500, quindi, insieme per l’ultima volta in questa ultima gloriosa annata.

Ram ha anche confermato che il Ram 1500 Classic con motore HEMI resterà in vendita fino al 2025. Ecco quindi che, dopo 17 anni, il 1500 Classic giungerà finalmente al termine della sua produzione. Non è chiaro quando la produzione terminerà ufficialmente, dato che il dato generale della fine del 2024 non dà modo di pensare una data realmente precisa.

È anche possibile che la produzione sia già terminata e che la casa automobilistica americana abbia abbastanza scorte per coprire le vendite fino al 2025. Un recente articolo di Automotive News suggerisce questa possibilità, citando un fornitore di sedili che per questo motivo prevede di ridurre il personale entro il mese di settembre.