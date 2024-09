Dodge protagonista a Cremona nel round italiano della World Superbike

Dodge Europe si conferma come un attore di primo piano nel motorsport, ricoprendo il ruolo di Official Safety Car per il campionato World Superbike. La collaborazione è stata festeggiata attraverso un evento che ha messo in luce la community italiana di appassionati delle muscle car americane.

Sabato 21 settembre, in occasione del Round italiano del WorldSBK presso il Circuito di Cremona, una parata di 30 Dodge Challenger, condotte da ferventi sostenitori del marchio, ha sfilato lungo la pista. In questa occasione, sono state protagoniste anche le Dodge Challenger SRT Hellcat, selezionate come Official Safety Car del campionato. Questi veicoli potenti, dotati di motori V8 6.2L HEMI in grado di erogare 717 CV, hanno avuto un ruolo fondamentale nel guidare la parata.

L’evento è stato catturato dalla regia internazionale di Dorna, l’organizzatrice del World Superbike, e sarà presto visibile sui canali social e digitali del marchio americano di Stellantis, consentendo ai fan di rivivere l’emozione di quella giornata. Durante l’evento, i membri della community ‘Dodge Challenger Team Italia’ hanno avuto la straordinaria opportunità di sperimentare un giro in pista ad alta velocità, a bordo delle Dodge Safety Car, condotte dai piloti ufficiali del campionato.

Insomma indubbiamente una bella occasione per la casa automobilistica americana del gruppo Stellantis che così si è messa in mostra davanti al pubblico italiano nel corso di questo importante evento che ha attirato moltissime persone presso il circuito di Cremona.