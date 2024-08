Maserati MC20 Tributo Modenese: ecco la One-Off che rende omaggio a Modena

Maserati in vista della Monterey Car Week ha presentato la Maserati MC20 Tributo Modenese. Come suggerisce il nome, questo modello unico rende omaggio alla città di Modena. Descritta come audace e luminosa, la MC20 Tributo Modenese è stata creata dal team di personalizzazione Fuoriserie e vanta un esterno bicolore che sfuma dal blu al nero e viceversa. Sono presenti anche accenti gialli e una grafica del tridente sul cofano. Completano i dettagli distintivi i cerchi neri che contrastano con le pinze dei freni gialle.

Maserati ha presentato la Maserati MC20 Tributo Modenese in vista del suo debutto durante la Monterey Car Week

Maserati non ha detto praticamente nulla sulla sua nuova Maserati MC20 Tributo Modenese, ma la MC20 standard ha un V6 biturbo da 3,0 litri con 630 CV e 730 Nm di coppia. La coupé accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge una velocità massima superiore a 325 km/h. La Tributo Modenese non sarà l’unica MC20 in California, poiché l’azienda presenterà anche la MC20 Icona, la MC20 Cielo e una “nuova supersportiva” basata sul modello. Quest’ultima debutterà il 16 agosto e Maserati ha affermato che sarà influenzata dalla vettura da corsa GT2. Sembra proprio che sia così, dato che un teaser precedente ha rivelato prese d’aria sul parafango anteriore, uno splitter in fibra di carbonio e quello che sembra essere un cofano ispirato al motorsport.

Vedremo dunque cos’altro emergerà a proposito di queste novità di Maserati in occasione della Monterey Car Week.