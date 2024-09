Maserati cerca un nuovo responsabile del marketing negli USA

Stellantis è attualmente in cerca di un nuovo responsabile marketing per Maserati America. L’annuncio di lavoro è stato pubblicato cinque giorni fa su Media Bistro, un portale dedicato alla ricerca di personale. L’ultima a ricoprire questo ruolo è stata Lindsay Fifelski, che ha unito il suo percorso con Maserati a febbraio, provenendo da Dodge, dove gestiva pubblicità e social media. Prima di questo, ha lavorato per quasi tre anni in un altro marchio di lusso di Stellantis, Alfa Romeo.

L’annuncio di lavoro di Maserati è stato pubblicato cinque giorni fa su Media Bistro

Ha sostituito e ha riferito a Kelly MacDonald, che è stata promossa da CMO a CEO a dicembre. Il LinkedIn di Fifelski la elenca ancora come responsabile marketing, Maserati North America. L’annuncio di lavoro arriva in un momento interessante. Il CEO di Stellantis Carlos Tavares infatti di recente ha incolpato proprio il marketing della casa del tridente per le scarse vendite del marchio.

“Con Maserati, abbiamo le auto giuste e abbiamo le tecnologie giuste”, ha affermato Carlos Tavares. “Possiamo offrire auto sportive di lusso termiche o elettriche al 100%. Se le vendite sono lente in questo momento, è una questione di marketing. Siamo anche migliorati molto sul fronte della qualità, ma ora dobbiamo lavorare sul marketing. Ci mancano prospect e lead, dobbiamo raggiungere potenziali clienti e trasmettere il messaggio giusto per il posizionamento giusto”. L’annuncio di lavoro afferma che il direttore marketing gestirà tutte le attività di marketing nella regione. Ciò include strategie di media e comunicazione, eventi esclusivi per i clienti e lead generation.

Il nuovo assunto sarà responsabile della guida e della supervisione di tutte le attività di marketing nella regione, tra cui “lo sviluppo di linee guida per la strategia dei media per sfruttare appieno le ultime opportunità di marketing digitale e lo sviluppo di strategie di comunicazione per garantire messaggi pertinenti ed efficaci per i mercati chiave”. Solo un mese fa, Fifelski aveva pubblicato su LinkedIn un post in cui raccontava il successo del marchio alla Monterey Car Week.

Foto Maserati

“La presentazione della nuovissima GT2 Stradale al The Quail, la prima corsa in pista e la consegna al cliente della nuova MCXtrema e The House of Maserati sono solo alcuni dei momenti indimenticabili della mia prima esperienza alla Monterey Car Week”, ha scritto Fifelski. MacDonald, a cui Fifelski ha riferito, ha elogiato lo sforzo in un commento. “Ottima pianificazione ed esecuzione da parte tua e del tuo team!” ha scritto MacDonald.