Carlos Tavares guida la nuova Lancia Ypsilon Rally4 HF a Balocco

Lancia segna il suo ritorno ufficiale ai rally con un test speciale presso lo Stellantis Proving Ground di Balocco. Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha testato la nuova Ypsilon Rally4 HF su uno dei più prestigiosi circuiti di sviluppo automobilistico. Situato nella provincia di Vercelli, il complesso di Balocco si estende su oltre 80 chilometri di piste e rappresenta un centro di eccellenza per i test ad alte prestazioni.

“Vedere Carlos Tavares guidare la Ypsilon Rally4 HF è stato straordinario”, ha affermato Luca Napolitano, CEO di Lancia . “Il motore turbocompresso da 212 CV e la progettazione precisa della vettura sono il risultato della passione del nostro team. La Ypsilon Rally4 HF unisce ambizione e umiltà, riflettendo il nostro impegno per la classe Rally4, il cuore della competizione. È solo l’inizio di un viaggio emozionante. Restate sintonizzati il ​​24 e 25 ottobre per ulteriori aggiornamenti!”

Lancia si prepara a scrivere un nuovo capitolo con l’introduzione della Ypsilon Rally4 HF e della nuova Ypsilon HF, entrambe presentate ufficialmente lo scorso maggio. La Ypsilon Rally4 HF è progettata per le competizioni, con un motore 1.2 turbo a tre cilindri che sviluppa 212 CV e un cambio manuale a 5 marce con differenziale autobloccante meccanico. La configurazione a trazione anteriore assicura agilità e prestazioni ottimali, rendendola ideale per i giovani piloti che desiderano entrare nel mondo delle corse.

La Ypsilon HF, invece, è la versione stradale ad alte prestazioni del primo veicolo del marchio nella sua nuova era, alimentata da un motore 100% elettrico da 280 CV . Con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi, la Ypsilon HF unisce prestazioni eccezionali a un design ispirato alle vetture Lancia più radicali del passato, caratterizzato da un telaio ribassato e carreggiate allargate. Questa versione rappresenta il rinnovato impegno del marchio nel produrre auto potenti ed emozionanti che uniscono sostenibilità e innovazione.

Il 2025 segnerà il ritorno di Lancia al motorsport, con l’obiettivo di ristabilire la propria presenza nelle competizioni automobilistiche contemporanee. Con un mix di tradizione e innovazione, Lancia guarda al futuro con passione e ambizione.

L’attuale gamma Lancia Ypsilon offre tre varianti pensate per rispondere a diverse esigenze di stile e comfort. La Nuova Lancia Ypsilon, elegante e versatile, si rivolge a una clientela più giovane. La Nuova Lancia Ypsilon LX, caratterizzata da un allestimento ricco e completo, è la scelta ideale per chi cerca il massimo equipaggiamento. La Nuova Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, invece, è pensata per chi cerca un’esperienza di guida lussuosa e confortevole, con interni ispirati al comfort di casa.

Tutte le versioni sono disponibili sia in configurazione ibrida che elettrica, offrendo un mix perfetto di efficienza, prestazioni e sostenibilità. La versione ibrida è alimentata da un motore da 1,2 L da 100 CV con tecnologia a 48 V, che assicura una guida fluida e, in determinate condizioni, mobilità elettrica. La versione 100% elettrica, invece, offre un’autonomia fino a 403 km e capacità di ricarica rapida per un’esperienza di guida all’avanguardia.