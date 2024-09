Alfa Romeo Stelvio è il SUV usato più richiesto in Italia

Alfa Romeo Stelvio l’anno prossimo tornerà al centro dell’attenzione generale con l’arrivo della nuova generazione il cui debutto dovrebbe avvenire verso la metà del 2025. La vettura subità un bel cambiamento estetico come conferma chi ha già visto l’auto e utilizzerà una nuova piattaforma STLA Large. La nuova Stelvio sarà prodotta sempre presso lo stabilimento Stellantis di Cassino insieme alla nuova Giulia e avrà in gamma versioni elettriche e forse anche ibride. Nel frattempo per il SUV di segmento D del Biscione arriva una buona notizia dall’Italia.

Il SUV usato più richiesto dagli italiani? Alfa Romeo Stelvio

Secondo un’indagine condotta da Carfax, Alfa Romeo Stelvio è il SUV usato più ricercato dagli italiani. Lo studio, che ha analizzato le preferenze degli utenti sulla propria piattaforma, ha considerato sia i modelli più compatti del segmento B che quelli più spaziosi dei segmenti C e D.

Dunque secondo questa ricerca Alfa Romeo Stelvio è il SUV usato più ricercato in Italia, con il 10% delle richieste. Seguono la Jeep Renegade e la FIAT 500X, entrambe al 9 per cento, mentre il Volkswagen Tiguan e il Nissan Qashqai conquistano la medaglia di bronzo con il 7 per cento delle preferenze.

Marco Arban, Direttore del Business Development in Europa di CARFAX, ha commentato: “È interessante notare che Alfa Romeo Stelvio, un SUV di categoria premium, è risultato il più cercato. Questo successo non è limitato all’Italia e dimostra come, anche nel mercato dell’usato, un’auto di alta gamma possa essere accessibile a un pubblico più vasto.” Insomma una buonissima notizia per il famoso modello di Alfa Romeo che nonostante sia presente sul mercato da molti anni rimane una delle opzioni più interessanti per chi è alla ricerca di una vettura usata. Si spera ovviamente che ciò possa essere di buon auspicio anche per l’imminente debutto della seconda generazione.