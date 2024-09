Alfa Romeo Junior: al via il primo porte aperte in Italia

Tutto è pronto per l’atteso evento “Porte Aperte” dedicato alla nuova Alfa Romeo Junior, che segna il ritorno del marchio italiano nel competitivo segmento B, cruciale in Italia e in Europa. Per la prima volta, i prestigiosi showroom Alfa Romeo offriranno al pubblico l’opportunità di ammirare e provare su strada questa compatta sportiva, destinata a ridefinire gli standard del settore. L’evento si svolgerà sabato 21 e domenica 22 settembre, presentando la Junior Elettrica Speciale da 156 CV, un perfetto mix di sportività, tecnologia e comfort. Ogni concessionario disporrà di due esemplari, entrambi full optional e in due livree diverse: Blu Navigli e Rosso Brera con tetto nero.

Oggi e domani primo porte aperte nelle concessionarie italiane per Alfa Romeo Junior

L’evento del fine settimana sarà accompagnato da un suggestivo spot TV con protagonista Pedro González Alonso, noto a livello internazionale per il suo ruolo di Berlino in “La casa di carta”. Nel video intitolato “Learn to love again”, l’attore spagnolo invita a lasciarsi guidare dalle passioni piuttosto che dalla mera razionalità, per scoprire l’emozionante esperienza di guida offerta dalla nuova compatta sportiva, che ridefinisce il concetto di sportività moderna. La Junior, vero oggetto di desiderio, unisce un design accattivante ai più alti standard di connettività e dinamica di guida.

Durante l’evento “Porte Aperte”, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire tutti i dettagli di un’imperdibile promozione di settembre. Questa offre la possibilità di mettersi subito al volante della nuova Alfa Romeo Junior, grazie a un pacchetto di finanziamento vantaggioso, creato in collaborazione con Stellantis Financial Services Italia.

Raffaele Russo, Country Manager di Alfa Romeo in Italia, ha dichiarato: “L’attesa è finalmente finita! Questo weekend, i nostri showroom accoglieranno il pubblico desideroso di conoscere e provare la nuova Alfa Romeo Junior. Questo modello ha già ricevuto oltre mille ordini in Italia e ha entusiasmato i partecipanti al Roadshow, che ha coinvolto 49 showroom e circa 9.000 ospiti in eventi speciali. Sono sicuro che la Junior porterà grandi soddisfazioni e voglio esprimere la mia gratitudine alla nostra rete di vendita per il supporto in questo Porte Aperte, che rappresenta un importante passo nella nostra strategia di crescita.”