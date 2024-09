Alfa Romeo Junior: l’attore Pedro Alonso è il protagonista di “Learn to Love Again”, la nuova campagna di lancio

L’attore spagnolo Pedro González Alonso è il protagonista della campagna di lancio della nuova Alfa Romeo Junior, la sportiva compatta che riporta il brand italiano globale in un segmento di importanza strategica. La scelta della star internazionale è frutto di una chiara condivisione di valori – passione, audacia, carisma e innegabile eleganza – attraverso i quali Alfa Romeo presenta l’eccezionale esperienza di guida offerta dalla nuova Junior, all’insegna di un completo equilibrio tra cuore, cervello e anima.

Nello spot di Alfa Romeo Junior “Learn to love again”, Pedro Alonso invita a lasciarsi guidare dalle passioni piuttosto che dalla sola razionalità

Icona mondiale per il suo ruolo magnetico di Berlíno nella serie TV La casa di carta, la sua interpretazione ha contribuito a trasformare il personaggio in un fenomeno culturale, rendendo Alonso una figura riconoscibile a livello internazionale e un simbolo del dramma seriale contemporaneo, con Netflix che ha persino prodotto uno spin-off per il suo personaggio. Un personaggio di grande fascino, che incarna raffinatezza, carisma e un’energia misteriosa, tratti che lo rendono non solo un talento riconosciuto ma anche un simbolo di stile e audacia.

La sua passione si manifesta non solo nella recitazione ma anche in altre attività artistiche, come la pittura e la scrittura, riflettendo la stessa intensità di Alfa Romeo nella sua creazione di auto che combinano sportività, design senza tempo e tecnologia all’avanguardia. Naturalmente, una di queste è la nuova Junior, che riscrive le regole della sportività nella sua categoria.

Alfa Romeo Junior, invece, è un oggetto cool e unico da possedere che esprime una sportività completamente nuova, che va oltre la mera performance e guarda verso un ideale di posizionamento della sportività, per conquistare una nuova generazione di fan Alfisti. Junior ha la capacità di creare un legame emotivo immediato con il guidatore basato su un rapporto simbiotico uomo-macchina; per Alfa Romeo, l’auto è e rimane un prodotto emozionante da vivere con passione e coinvolgimento.

La nuova campagna pubblicitaria della nuova Alfa Romeo Junior doveva quindi esprimere un modo diverso di “sentire” un’auto e di viverne appieno l’attitudine sportiva. Ecco perché il nuovo spot parla direttamente al cuore delle persone, di coloro che si lasciano guidare dalle emozioni per imparare di nuovo ad amare, seguendo le più grandi passioni che ognuno porta dentro di sé. Da qui nasce lo spot “Learn to love again”, dove un personaggio carismatico – interpretato da Pedro Alonso – getta la logica al vento e si lascia travolgere dalle emozioni viscerali e misteriose dell’innamoramento. Non si tratta di vendere un’auto, ma di lasciarsi conquistare da un’Alfa Romeo.

Dopotutto, ci sono sentimenti nella vita che sono semplicemente intangibili e che non possono essere spiegati solo dalla logica. A volte, basta “pensare” con il cuore. Ed è esattamente questo che Alfa Romeo chiede ai suoi fan e a tutti gli altri: imparare di nuovo ad amare ! Chi meglio di Pedro Alonso – con il suo atteggiamento audace e il suo fascino indiscutibile – può trasmettere un messaggio così forte e intimo per cambiare idea?

Nato a Vigo, in Spagna, nel 1971, Pedro González Alonso si è formato alla Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) di Madrid. Prima di raggiungere la fama internazionale, ha recitato in una vasta gamma di film e serie TV spagnole, come Padre Casares (2008-2015) e Gran Hotel (2011), interpretando magistralmente personaggi complessi e carismatici. Appassionato della cultura italiana, in particolare della sua musica, del suo cinema e della sua arte, l’attore spagnolo ha recentemente dichiarato che gli sarebbe piaciuto recitare insieme al leggendario Marcello Mastroianni e che il suo sogno è di lavorare un giorno con i registi Paolo Sorrentino e Nanni Moretti.

Coinvolgente e intenso, il cortometraggio su Alfa Romeo Junior con il suo linguaggio ispirato alla web series è stato realizzato dall’agenzia creativa Migrante, con la regia di Sébastien Grousset per la casa di produzione Akita Film.

Inoltre, la prima parte del video è accompagnata dalle musiche di Flavio Ibba e Marco Gualdi (Red Rose Productions), mentre nella seconda parte le immagini sono accompagnate dal brano “I Feel Love” (P. Bellotte / G. Moroder / D. Summer), edito da Warner Chappell Music Publishing e masterizzato da Flavio Ibba e Carlo Palmas, con la voce di Loredana Fadda (Red Rose Productions). Per un’anteprima dell’avvincente spot, Alfa Romeo invita tutti i suoi fan a collegarsi ai canali ufficiali del brand: la versione integrale da 60 secondi è disponibile sul canale YouTube

ufficiale del brand .