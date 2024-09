Abarth 500XL: ecco come sarebbe la versione dello scorpione del SUV

Abarth 500XL è l’ultima creazione del designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che da pochi minuti ha pubblicato questo video render assai interessante. In esso immagina come sarebbe una versione ad alte prestazioni della casa automobilistica dello scorpione di Fiat 500XL, l’ipotetico SUV di Fiat di cui si parla ormai da molti anni ma che per il momento non sembra in procinto di arrivare nella gamma di Fiat.

Ecco come potrebbe apparire una futura e ipotetica Abarth 500XL

Già nei giorni scorsi D’Amico aveva ipotizzato il design di una nuova Fiat 500XL ma adesso ha deciso di andare oltre immaginando quello di una ancora più ipotetica Abarth 500XL. Si tratta di una versione maxi di Fiat 500, una futura top di gamma della famiglia 500 che si contrapporrà nei prossimi anni alla famiglia Panda nata con la Fiat Grande Panda e che nei prossimi anni accoglierà numerosi altri membri tra cui la nuova Fiat Multipla, la Fiat Panda Fastback, un pickup erede di Fiat Strada e persino un camper. Dunque essendo impegnata con tutti questi progetti sembra assai improbabile che nel breve e medio periodo un veicolo di questo tipo possa arrivare. Tuttavia non escludiamo che nel lungo periodo le cose per Fiat possano cambiare.

A quel punto immaginare che Abarth possa realizzare una propria versione non sembra un’idea poi tanto folle. Vedremo che novità arriveranno in proposito nel corso dei prossimi anni e se davvero ci potrà essere spazio per un modello di questo tipo nella gamma della casa automobilistica dello scorpione su cui il gruppo Stellantis non fa mistero di puntare molto per il futuro.