Fiat 500XL: crescono le probablità di un nuovo SUV per la gamma 500?

Nelle scorse settimane il CEO di Fiat Olivier Francois ha parlato del futuro di Fiat annunciando l’arrivo di una nuova famiglia di vetture che nascerà con la nuova Fiat Panda che sarà svelata a luglio del 2024 per poi proseguire con un altro SUV che vedremo nel 2025 e che probabilmente si chiamerà nuova Fiat Multipla per poi continuare con un SUV coupè, un pickup e un camper. Non si è invece parlato della famiglia 500, nonostante spesso si vociferava in passato di un nuovo SUV più grande soprannominato Fiat 500XL.

Fiat 500XL: ci sono ancora speranze per un nuovo grande SUV della famiglia 500?

Al momento non si sa se questo modello arriverà nella gamma di Fiat. Sembrano altre infatti le priorità della casa torinese di Stellantis. Di una nuova Fiat 500XL si era parlato negli anni scorsi come versione più grande della 500X che avrebbe rappresentanto la nuova top di gamma di 500. Ma al momento come SUV grandi Fiat sembra propensa a puntare proprio sulla nuova Fiat Multipla che sarà lunga circa 4,4 metri e su un SUV Coupé erede di Fiat Fastback brasiliano che però sarà un modello globale che verrà venduto in tutto il mondo.

L’idea di una Fiat 500XL che ovviamente potrebbe benissimo avere anche un altro nome però non sembra essere tramontata del tutto. Del resto abbiamo detto che Fiat pensa di dividere la sua gamma in due famiglie con una più stilosa e modaiola e dai prezzi più elevati e ovviamente parliamo della famiglia 500 e una più essenziale e razionale e cioè quella di Panda a cui apparterranno tutte le auto di cui vi abbiamo detto in precedenza.

Nuova Fiat 500XL

Dunque che in futuro ci possa essere spazio per un ulteriore SUV sempre di circa 4,4 metri ma più elegante e stiloso da affiancare alla Multipla non possiamo escluderlo del tutto sebbene al momento sembri un’ipotesi non così probabile. Qui vi mostriamo un render di Tommaso D’Amico che qualche tempo fa aveva immaginato così questo veicolo.