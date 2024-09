Nuova Fiat 500XL: colpo mortale alla concorrenza?

Nuova Fiat 500XL è SUV di medie dimensioni che è stato immaginato dal creatore digitale, architetto e designer Tommaso D’Amico come futura top di gamma della 500. Al momento non è chiaro se davvero un modello di questo tipo arriverà nella gamma di Fiat. In passato se ne era parlato ma più di recente Fiat ha preferito concentrare le sue attenzioni su altri veicoli. Infatti dopo il debutto di Fiat Grande Panda nel 2024 l’anno prossimo sarà la volta della nuova Fiat Multipla e poi nel 2026 della Fiat Fastback tutte auto facenti parte della nuova famiglia di Panda.

Ecco come potrebbe apparire una nuova Fiat 500XL versione extralarge del mitico modello

Ad ogni modo se in futuro vedremo una nuova Fiat 500 XL nella gamma di Fiat questa potrebbe avere molto in comune, per schema tecnico e design, con l’attuale 500X. L’auto in questione potrebbe puntare su moderni sistemi di infotainment e connettività, aggiungendo caratteristiche di abitabilità di alto livello. Insomma si tratterebbe di una Fiat 500 “Extra Large” con le peculiarità di un vero SUV potrebbe di sicuro entrare prepotentemente nel mercato mondiale. L’autore di questo render ha immaginato anche gli interni di questo veicolo con le più moderne tecnologie e le ultime tendenze per quanto riguarda l’abitacolo di un’auto.

D’Amico immagina inoltre la nuova Fiat 500XL con un esuberante nuovo motore benzina 1.9 turbo AT8 da 200 CV, con cambio automatico e trazione RWD (previsti motori BEV e PHEV). Con il rallentamento subito dalle auto elettriche l’ipotesi che un modello di questo tipo possa arrivare sul mercato anche con motori a benzina non sembra essere più così remota.

Vedremo dunque se davvero Fiat deciderà davvero di osare con un simile modello che di sicuro comunque non arriverebbe prima del 2027 dato che al momento, come dicevamo poc’anzi, le priorità della principale casa automobilistica italiana sembrano essere altre e nello specifico il lancio di nuovi modelli della famiglia Panda tutti su piattaforma smart car.