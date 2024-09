Lancia vince l’Icon Design Trophy ai Prisa Motor Awards

La nuova Lancia Ypsilon, prima vettura della nuova era del marchio prodotta nello stabilimento spagnolo di Saragozza, ha trionfato ieri alla seconda edizione dei Prisa Motor Awards, prestigioso incontro annuale organizzato da uno dei più importanti gruppi mediatici spagnoli, di cui fanno parte, tra gli altri, il quotidiano El País e la rete radiofonica Cadena SER.

La nuova Lancia Ypsilon ha trionfato ieri alla seconda edizione dei Prisa Motor Awards

“Ricevere questo premio, a pochi mesi dall’inizio del Rinascimento Lancia, è per noi motivo di grande orgoglio. Questo riconoscimento testimonia che la Nuova Lancia Ypsilon apre nuove strade nel design automobilistico, mantenendo l’eleganza senza tempo così unica per il marchio”.

“Questo premio è anche il modo migliore per riportarci all’attenzione del pubblico spagnolo nel paese in cui viene prodotta l’auto. La prima auto della nuova era del marchio sarà disponibile in Spagna nelle versioni ibrida ed elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente, composta da tre livelli di allestimento. Entro il 2025, la Spagna avrà una rete di distribuzione formata da 20 showroom, insieme a 30 punti di assistenza post-vendita, tutti situati nelle principali città spagnole.” ha affermato Charles Fuster, Responsabile Marketing e Comunicazione del marchio Lancia.

La Nuova Lancia Ypsilon guida il segmento B delle hatchback premium, con la sua iconica firma luminosa, l’assistenza al parcheggio, il doppio display da 10,25″ con un’area di visualizzazione totale leader del segmento e la guida autonoma di Livello 2, tutto di serie. La prima auto della nuova era del marchio prodotta nello stabilimento Stellantis di Saragozza sarà disponibile in Spagna sia in versione ibrida che elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente, formata da tre livelli di allestimento.

L’ Evento è stato fondato da Grupo Prisa, una delle principali società di media spagnole, con l’ambizione di stabilire un incontro annuale, celebrando sia il talento che l’innovazione in un settore chiave per l’economia e la società spagnola.

All’evento, la Nuova Lancia Ypsilon è tornata in Spagna per la prima volta dalla sua presentazione ufficiale al mercato a luglio. Le prime unità della Nuova Lancia Ypsilon saranno consegnate ai clienti in Spagna a partire dall’ultimo trimestre del 2024.