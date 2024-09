La Nuova Lancia Ypsilon premiata dal Cluster dell’Automotive e della Mobilità d’Aragona

Il Cluster dell’Automotive e della Mobilità d’Aragona (CAAR), organizzazione rappresentativa dei principali fornitori, ha assegnato alla Nuova Lancia Ypsilon il Premio Innovazione di Prodotto.

Olivier Quilichini, Direttore dello Stellantis Premium Cluster per Spagna e Portogallo, che ha ritirato il premio da Mar Vaquero, Secondo Vice Presidente e Ministro dell’Economia, del Lavoro e dell’Industria del Governo di Aragona, e Juan Carlos Dueñas, Vice Presidente Innovazione CAAR, ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso che la Nuova Lancia Ypsilon abbia ricevuto questo premio in questo momento in cui Lancia torna in Spagna con una nuova rete di showroom e punti di assistenza post-vendita. Il premio per la Nuova Ypsilon è un premio al piacere di guida e al benessere a bordo per la sua tecnologia semplice e intuitiva; all’autonomia e ai tempi di ricarica, i migliori della categoria, e all’eleganza senza tempo, caratteristica di Lancia.

Nel corso della VI Edizione della Notte dell’Automotive e della Mobilità, organizzata dal CAAR, Cluster dell’Automotive e della Mobilità d’Aragona, una delle principali organizzazioni rappresentative del settore automobilistico e della mobilità nella regione dell’Aragona che conta 126 partner che generano un volume d’affari vicino ai 12.000 milioni di euro, che rappresenta quasi il 30% del PIL della regione e il 35% delle esportazioni regionali, ha premiato dunque la Nuova Lancia Ypsilon, prodotta presso Stellantis Saragozza.

Da parte sua, la direttrice dello stabilimento Stellantis di Saragozza, Susana Remacha, ha sottolineato “l’impegno dei lavoratori dello stabilimento nel corso degli anni” e l’orgoglio che rappresenta per la fabbrica di “contribuire con il suo miglior know-how” a un’auto premium “che ha trovato il perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità.”

La Nuova Lancia Ypsilon è un modello compatto fedele all’eleganza senza tempo, alla tecnologia semplice e al carattere dinamico che hanno sempre caratterizzato il marchio nel corso della sua storia. Con una gamma completamente elettrificata fin dal lancio, tra cui la gamma Ibrida da 100 CV, oltre ad alternative 100% elettriche da 156 CV e 403 km di autonomia WLTP, la Lancia Ypsilon si colloca al vertice tra le berline del segmento B.

Le tre finiture disponibili sono: la Nuova Lancia Ypsilon, elegante e dedicata alla clientela più giovane; Nuova Lancia Ypsilon LX, la versione più ricca e completa; oltre alla Nuova Lancia Ypsilon Edizione Cassina, che privilegia il comfort inserendo elementi come il “tavolino”, per chi vuole sentirsi a casa nella propria auto.

Inconfondibile per il suo design unico che si distingue per le linee eleganti in cui il contemporaneo incontra il classico, la Nuova Lancia Ypsilon incorpora una tecnologia avanzata che è al servizio del comfort e del piacere di guida in modo semplice e intuitivo. L’assistente al parcheggio la colloca all’avanguardia tra le auto urbane, mentre il suo sorprendente quadro strumenti composto da doppi schermi da 10,25” offre la migliore area di visualizzazione della sua categoria.

L’esperienza a bordo punta su comfort ed esclusività, a partire dall’interfaccia SALA (Sound Air Light Augmentation), un innovativo sistema di infotainment che consente di adattare l’ambiente interno con un unico pulsante che regola funzioni come l’impianto audio, la climatizzazione e l’illuminazione. Agile e dinamica, le sue caratteristiche e dimensioni le permettono di muoversi senza problemi in città e regalano un enorme piacere di guida su strada, dove si distingue per comportamento impeccabile e stabilità.

L’esperienza di Stellantis Zaragoza nel campo dell’elettrificazione negli ultimi cinque anni e l’alto livello di qualificazione del suo personale grazie alla produzione della Nuova Opel Corsa-e e della Peugeot e-208 garantiscono la massima qualità nella realizzazione della Nuova Lancia Ypsilon.