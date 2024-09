Lancio sul mercato della nuova Alfa Romeo Junior in Germania

La nuova Alfa Romeo Junior viene lanciata ufficialmente oggi nei punti vendita Alfa Romeo tedeschi. La versione ad alimentazione puramente elettrica è ora disponibile presso i concessionari, con prezzi a partire da 39.500 euro. Seguirà in ottobre la Junior Ibrida con trazione ibrida, ordinabile anche (da 29.500 euro). Alla fine dell’anno, gli appassionati particolarmente assetati di prestazioni del nuovo “Sport Urban Vehicle” realizzeranno i loro sogni: il modello di punta Alfa Romeo Junior Veloce con un motore elettrico da 207 kW (equivalenti a 280 CV) rappresenterà il top della gamma del SUV del Biscione.

Alfa Romeo Junior Elettrica, alimentata al 100% elettrica, è ora disponibile presso i concessionari tedeschi

“Dopo aver già potuto presentare più volte la nostra nuova Alfa Romeo Junior, è finalmente giunto il momento: il nostro nuovo membro Alfa Romeo avrà ora una presenza permanente negli showroom dei nostri punti vendita. Chiunque sia interessato può ora scoprire la Junior dai nostri partner in qualsiasi momento, sia che si tratti di una consulenza personale o di un giro di prova. Per noi era particolarmente importante non solo supportare il lancio sul mercato con un’ampia campagna pubblicitaria, che inizia anch’essa oggi, ma anche offrire condizioni di leasing interessanti”, afferma Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania.

Alfa Romeo sostiene il lancio sul mercato del nuovo modello con offerte di leasing particolarmente interessanti per clienti privati ​​e commerciali. L’Alfa Romeo Junior Ibrida è attualmente disponibile a una tariffa mensile di soli 199 euro. Il lancio sul mercato della Junior è accompagnato dalla campagna “Imparare ad amare ancora”. Nello spot omonimo, l’attore spagnolo e star di “Money Heist” Pedro Alonso, alias Berlino, invita a lasciarsi guidare dalla passione anziché dalla ragione per scoprire l’affascinante esperienza di guida a bordo della compatta sportiva.

La nuova Alfa Romeo Junior incarna il perfetto mix tra stile e innovazione. Il suo aspetto tipicamente italiano è la prova dell’incomparabile attenzione ai dettagli con cui hanno lavorato i designer del Centro Stile Alfa Romeo interno. Infatti, l’Alfa Romeo Junior ha ricevuto il suo primo premio ancor prima del lancio ufficiale sul mercato in Germania: i lettori di Auto Zeitung hanno votato l’Alfa Romeo Junior come vincitrice del Design trophy 2024 nella classifica delle importazioni nella categoria “Small Cars/City Cars/ Categoria Compatti”.

La nuova Alfa Romeo Junior garantisce divertimento di guida e dinamica di guida superiore tipici del marchio. Le ragioni di ciò includono, tra le altre cose, il peso ridotto e la tecnologia all’avanguardia. I sistemi elettronici di assistenza alla guida consentono la guida autonoma di livello 2. Ciò garantisce anche più comfort, più sicurezza e più divertimento durante la guida.

Gli interni sportivi della nuova Alfa Romeo Junior sono perfettamente adattati al guidatore. Il quadro strumenti centrale nel design “Cannocchiale” cita modelli storici dell’Alfa Romeo, ma presenta una tecnologia all’avanguardia. L’innovativa tecnologia di connettività offre un potente assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale ChatGPT, che si attiva con il comando vocale “Hey Alfa”. Nelle varianti di modello con trazione elettrica al 100%, sistemi aggiuntivi supportano l’esperienza di guida completamente elettrica. Ciò include, ad esempio, anche la considerazione delle stazioni di ricarica nelle raccomandazioni di percorso del sistema di navigazione. Il volume del bagagliaio dell’Alfa Romeo Junior Ibrida è di ben 415 litri in questa classe.

Alfa Romeo Junior Elettrica fa il suo debutto presso i concessionari tedeschi. La versione del modello ad alimentazione elettrica al 100% trae energia da una batteria agli ioni di litio con una capacità di 54 kWh. Il motore elettrico da 115 kW (equivalenti a 156 CV) raggiunge un’autonomia di 410 chilometri nel ciclo WLTP o fino a 592 chilometri nella pura guida cittadina. Con la ricarica rapida da 100 kW (corrente continua), la batteria viene caricata dal 20 all’80% in meno di 30 minuti. La nuova Alfa Romeo Junior Elettrica offre di serie anche un caricabatterie di bordo da 11 kW e una pompa di calore per un controllo ottimale della pretemperatura della batteria.

La tecnologia Mild Hybrid della nuova Alfa Romeo Junior Ibrida combina un motore a combustione con un motore elettrico. Il motore a benzina da 1,2 litri eroga 100 kW (136 CV). In determinate situazioni di guida è supportato da un motore elettrico da 21 kW di potenza, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 48 volt. Questa combinazione efficiente riduce notevolmente il consumo di carburante.

La tecnologia di guida ibrida della nuova Alfa Romeo Junior garantisce anche un’esperienza di guida fluida con la possibilità di guidare a volte in modo puramente elettrico. La batteria viene caricata solo durante la guida, ad esempio attraverso il recupero in frenata.

L’Alfa Romeo Junior Veloce utilizza per la prima volta un motore sincrono ibrido di nuova concezione con una potenza di 207 kW (equivalenti a 280 CV). Per convertire in modo ottimale l’elevata coppia di 345 Newton metri in propulsione, l’asse anteriore è dotato di un differenziale meccanico a slittamento limitato del tipo Torsen (per rilevamento della coppia o controllo della coppia). Il bloccaggio trasversale impedisce efficacemente lo slittamento delle ruote anteriori motrici durante le forti accelerazioni. I vantaggi includono proprietà di sterzata migliorate e un comportamento in curva più dinamico. Il differenziale a slittamento limitato dell’Alfa Romeo Junior Veloce funziona in modo puramente meccanico, come in un’auto da corsa, rendendola una specialità assoluta nel mondo dei veicoli completamente elettrici.

Inoltre, la nuova Alfa Romeo Junior Veloce ha un rapporto di sterzo più diretto e un telaio ribassato di 25 millimetri rispetto agli altri modelli della serie. Gli stabilizzatori rinforzati sugli assi anteriore e posteriore riducono il rollio della carrozzeria nelle curve veloci. Un sistema frenante sportivo garantisce una decelerazione ottimale. I cerchi in lega da 20 pollici standard sono dotati di pneumatici le cui proprietà sono adattate ai requisiti speciali dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.