Citroën Basalt entra in produzione a Porto Real

Stellantis ha avviato oggi la produzione del nuovo SUV Coupé Citroën Basalt presso l’Automotive Hub di Porto Real, a Rio de Janeiro. Il prodotto arriva a completare la famiglia C-Cubed, affiancandosi al C3 e al Nuovo C3 Aircross. L’evento simboleggia l’ultima azione intrapresa dall’azienda nell’attuale ciclo di investimenti, celebrando anche i 3 miliardi di R$ da investire dal 2025 al 2030, che rappresenta il più grande contributo nella regione meridionale di Rio de Janeiro negli ultimi anni.

La produzione della Citroën Basalt riafferma l’impegno di Stellantis a Porto Real e completa la famiglia C-Cubed

“Abbiamo molto da festeggiare oggi al Porto Real Automotive Hub, che è estremamente strategico per Stellantis nella regione. Oltre ad inaugurare la produzione della Nuova Citroën Basalt, un prodotto fantastico e importante per il marchio Citroën, celebriamo un futuro promettente per il nostro stabilimento di Rio de Janeiro, che riceverà un nuovo ciclo virtuoso di investimenti e rafforzerà il multimarca della nostra fabbrica capacità. Prevediamo inoltre di espandere la produzione, generare nuovi posti di lavoro e rafforzare l’intera filiera automobilistica nello sviluppo e nella localizzazione di nuove tecnologie che accelerino la decarbonizzazione della mobilità”, evidenzia Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.

Con i 3 miliardi di R$ che verranno investiti nei prossimi anni, sommati ai contributi versati al Porto Real Automotive Hub dal 2011, lo stabilimento automobilistico del sud di Rio de Janeiro avrà ricevuto più di 13 miliardi di R$ di investimenti. L’importo sarà destinato allo sviluppo e alla produzione di nuovi prodotti, nonché all’ammodernamento delle strutture, dei sistemi e delle attrezzature dell’unità industriale.

L’importo rientra nel ciclo di investimenti da 32 miliardi di real annunciato da Stellantis per il Sud America, il più grande nella storia dell’industria automobilistica nella regione, per il lancio di 40 nuovi prodotti, 8 powertrain, lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride , tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo la filiera automobilistica e nuove opportunità di business strategico.

Con un’intelligente gamma di versioni nella regione e un design audace, la Basalt mostra linee potenti e muscolose, oltre a un’elevata altezza da terra, un frontale verticale, un cofano alto, parafanghi larghi e modanature dei passaruota con forme geometriche diverse. Offre anche un comfort unico a bordo, con gli interni spaziosi di un modello familiare che sfrutta l’architettura moderna della variante CMP.

Basalt è stato sviluppato in Sud America con grande integrazione locale e sarà presto lanciato in Brasile. Insieme a C4 Cactus, C3 e C3 Aircross, anch’esse dotate del carattere forte e dell’esperienza unica di una Citroën, la famiglia di prodotti sosterrà la crescita internazionale del Marchio e rafforzerà l’impegno ad offrire la migliore tecnologia ai suoi clienti, con particolare attenzione sull’efficienza senza perdita di prestazioni.