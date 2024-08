Stellantis presenta le ultime novità del Porto Real Automotive Hub alla Rio Innovation Week 2024

Stellantis sponsorizza per un altro anno la Rio Innovation Week, il più grande evento di tecnologia e innovazione in America Latina, che si svolge dal 13 al 16 agosto. Nell’edizione 2024, l’azienda evidenzia le novità del Porto Real Automotive Hub, che riceverà un investimento record di 3 miliardi di R$ nei prossimi anni.

La gamma prodotta nello stabilimento Stellantis di Porto Real è esposta al più grande evento di tecnologia e innovazione in America Latina

Basalt, il nuovo SUV Coupé di Citroën, arriva quest’anno per completare la famiglia C-Cubed insieme alla C3 e al Nuovo SUV Aircross. I tre modelli saranno esposti presso lo stand Stellantis durante l’evento, nel primo contatto di Basalt con il pubblico in Brasile.

Sviluppata in Sud America con una forte integrazione locale, la Basalt unisce la fluidità e il dinamismo di una Coupé, i vantaggi e la robustezza di un SUV rialzato e l’equilibrio e lo spazio a bordo di un modello familiare. Accanto a C3 e C3 Aircross, il prodotto supporterà la crescita internazionale di Citroën sfruttando la forza di diversi modelli che condividono un carattere forte e offrono un’esperienza di comfort a bordo unica.

Durante i quattro giorni dell’evento, il pubblico potrà visitare lo stand Stellantis dove saranno esposti, presso l’Automotive Hub di Porto Real, Basalt, C3 e C3 Aircross, tre modelli Citroën prodotti a Rio de Janeiro. In questo spazio, i visitatori avranno anche l’opportunità di interagire in un’esperienza gamificata per conoscere maggiori dettagli sull’industria automobilistica, sui prodotti Stellantis e Citroën.

Nell’area test drive i partecipanti all’evento vivranno anche un’esperienza immersiva per dimostrare tutte le potenzialità della C3, una berlina Citroën economica, innovativa, pratica, intelligente e con un’attitudine da SUV, e con l’Aircross, il SUV Turbo il più conveniente del Brasile, che offre molto spazio, uno stile unico e numerose innovazioni.

Sarà possibile guidare anche la Citroën Ami Buggy, che si distingue in tutto il mondo per essere uno dei protagonisti del marchio in termini di elettrificazione a prezzi accessibili. Dotata di un motore da 6 kW, che garantisce un’autonomia fino a 80 km, Ami è dotata di un proprio cavo, che può essere collegato a qualsiasi presa da 110 o 220V, e la ricarica dallo 0 al 100% richiede meno di quattro ore.

All’interno del programma ci sarà anche un dibattito sul futuro della mobilità, in un panel sulla decarbonizzazione, che si svolgerà sul palco dell’Energy Hub. Alla conversazione parteciperà il vicepresidente degli affari normativi di Stellantis per il Sud America, João Irineu Medeiros.

La partecipazione di Stellantis alla Rio Innovation Week avvicina l’azienda al pubblico di Rio. Recentemente, la società ha annunciato investimenti per 3 miliardi di real dal 2025 al 2030 nell’hub automobilistico di Porto Real, il più grande nella regione meridionale di Rio de Janeiro negli ultimi anni.

Con il contributo, l’azienda riafferma il suo impegno nei confronti della fabbrica espandendo la produzione e prevede la creazione di nuovi posti di lavoro a Porto Real nei prossimi anni, rafforzando l’intera catena automobilistica per lo sviluppo e la localizzazione di nuove tecnologie per accelerare la decarbonizzazione della mobilità.

L’importo fa parte del ciclo di investimenti da 32 miliardi di R$ dal 2025 al 2030 annunciato da Stellantis per il Sud America, il più grande nella storia dell’industria automobilistica nella regione. L’importo guiderà il lancio di 40 nuovi prodotti, 8 propulsori, nonché lo sviluppo di nuove tecnologie bio-ibride, tecnologie innovative di decarbonizzazione lungo tutta la catena di fornitura automobilistica e nuove opportunità di business strategico.