Alfa Romeo Stelvio 2025: niente ibrido puro ma ci sarà una range extender

Vi avevamo scritto ieri che forse per Alfa Romeo Stelvio 2025 ci sarebbe stato spazio in gamma anche per qualche versione ibrida magari con il nuovo motore turbo benzina 1.6 a cui Stellantis sta lavorando e che sarà prodotto negli Stati Uniti presso lo stabilimento di Dundee. Secondo quanto riporta AlVolante, però il CEO di Alfa Romeo Jean Philippe Imparato avrebbe escluso la presenza in gamma di versioni con motore ibrido. Tuttavia accanto all’elettrico puro ci sarà spazio per una versione range extender di Stelvio.

Niente motore ibrido per Alfa Romeo Stelvio 2025 ma ci sarà una versione range extender

Si tratta per la precisione di una versione EREV e cioè Extended Range Electric Vehicle. questa oltre che nella gamma di Alfa Romeo Stelvio 2025 dovrebbe arrivare anche in quella della nuova Alfa Romeo Giulia che invece come sappiamo debutterà nel corso della primavera del 2026. In parole povere si tratta di una versione ibrida che combina una batteria elettrica con un motore termico separato. Quest’ultimo non è collegato alle ruote, ma serve esclusivamente per ricaricare la batteria quando necessario.

Imparato ha anche aggiunto che questa versione di Alfa Romeo Stelvio 2025 avrebbe un’autonomia superiore ai mille km. Il CEO della casa automobilistica del Biscione dunque ha escluso per questa auto l’utilizzo di motori ibridi tradizionali come invece si pensava fino a poche ore fa. Questo nonostante la piattaforma STLA Large che sarà utilizzata per il nuovo modello in teoria potrebbe ospitare anche ibridi puri.

Sempre parlando con AlVolante Imparato ha anche confermato che la versione eletttrica pura avrà almeno 700 km di autonomia e tempi di ricarica piuttosto veloci: 18 minuti da 20 a 80%. Le potenze delle varie versioni andranno dai 250 cavalli della variante entry level fino ai circa mille della top di gamma Quadrifoglio. La vettura come vi abbiamo già anticipato nei mesi scorsi verrà prodotta insieme alla nuova Alfa Romeo Giulia presso lo stabilimento Stellantis di Cassino.