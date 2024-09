Nuova Alfa Romeo Stelvio: avrà anche il nuovo motore 1.6 turbo?

Nuova Alfa Romeo Stelvio è la prossima novità della casa automobilistica del Biscione che lo scorso 10 aprile ha svelato il nuovo SUV compatto entry level Alfa Romeo Junior. Il debutto della seconda generazione di Stelvio è previsto nel corso del 2025 molto probabilmente all’inizio della seconda metà dell’anno.

La versione termica della nuova Alfa Romeo Stelvio avrà il motore turbo 1.6 che Stellantis produrrà negli USA?

Inizialmente sembrava che la nuova Alfa Romeo Stelvio sarebbe dovuta essere solo elettrica al 100 per cento. Il calo delle vendite di questa tipologia di auto avrebbe convinto i dirigenti dello storico marchio milanese a prevedere anche una o più versioni con motore a combustione, molto probabilmente si tratterà di ibridi. Questi potrebbero usare il nuovo motore 1.6 turbo benzina che il gruppo Stellantis ha deciso di sviluppare e produrre negli Stati Uniti con un maxi investimento annunciato nei giorni scorsi.

La notizia non è ancora certa ma pare molto probabile, dato che è quasi sicuro che Stelvio avrà versioni termiche e dunque il nuovo turbo 1.6 sembra un’opzione ideale per la seconda generazione del SUV di segmento D. Stellantis sta sviluppando il nuovo motore GME-T4 Evo, un quattro cilindri turbo dotato di iniezione diretta, progettato per offrire grande flessibilità. Questo propulsore sarà impiegato nei futuri veicoli ibridi che Stellantis prevede di lanciare a partire dal 2025. Lo stabilimento di Dundee subirà un aggiornamento delle linee produttive per ospitare la produzione di questo motore, sottolineando l’importanza strategica di questa nuova tecnologia per il colosso automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA.

Non solo Alfa Romeo Stelvio ma anche la nuova Alfa Romeo Giulia che conosceremo nella primavera del 2026 potrebbe fare uso dello stesso motore. Nel frattempo si attendono notizie ufficiali del nuovo SUV con le prime immagini senza veli che potrebbero trapelare all’inizio del prossimo anno. Qui vi mostriamo due recenti render che immaginano così l’aspetto del futuro modello di Alfa Romeo.