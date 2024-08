Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio sarà un qualcosa di speciale

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la versione più attesa della futura generazione della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione il cui debutto è stato fissato per la primavera del 2026. Di questa auto si dice un gran bene. Dovrebbe rappresentare il non plus ultra per il marchio milanese con oltre mille cavalli di potenza, un’autonomia di circa 800 km e tempi di ricarica super veloci. Questa vettura infatti sarà di certo elettrica al 100 per cento.

La nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è pronta a stupire il mondo intero con le sue qualità

Insomma qualità di altissimo livello per la nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio che avrà pure un design che di certo non lascerà indifferenti quando la incontreremo per strada. La vettura del Biscione si preannuncia infatti ancora più aerodinamica, grintosa e sinuosa rispetto al modello attuale che comunque è stata molto apprezzata per il suo stile.

Nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio garantuirà un piacere di guida davvero unico. Si vocifera di tempi di accelerazione davvero incredibili e velocità massime che solo poche auto oggi presenti sul mercato sono in grado di raggiungere. Questa vettura sarà prodotta in Italia e sarà dunque 100 per cento made in Italy. Come vi abbiamo scritto in numerose altre occasioni lo stabilimento scelto per la sua produzione è quello di Cassino come del resto anche le future Alfa Romeo Stelvio e E-Jet. La piattaforma su cui l’auto sarà costruita è la STLA Large di Stellantis che migliora ulteriormente quanto di buono visto con la piattaforma Giorgio.

Già nel corso del 2025 dovremmo iniziare ad avere le idee più chiare su quello che sarà lo stile definitivo della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio e probabilmente scopriremo nuovi ed interessanti dettagli su quelle che saranno le caratteristiche di questa auto destinata di sicuro a far parlare di se per molto molto tempo.