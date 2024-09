Jeep Wrangler MY25: ecco cosa cambia

Con oltre 80 anni di esperienza ingegneristica 4×4, la Jeep Wrangler MY25 è il veicolo più riconoscibile e capace del pianeta. La Jeep Wrangler si basa sull’obiettivo del marchio di offrire libertà di scelta, offrendo una combinazione ineguagliabile di capacità off-road, design iconico Jeep, libertà open-air, propulsori avanzati e interni raffinati, oltre a una serie di innovative funzionalità di sicurezza e tecnologia avanzata, tra cui l’esclusiva Wrangler 4xe ibrida plug-in, il PHEV più venduto in America per tre anni consecutivi.

Ecco le principali novità per Jeep Wrangler MY25

Con la capacità al centro di tutto, la Jeep Wrangler MY25 è costruita su un design body-on-frame con un sistema di sospensioni anteriori e posteriori a cinque bracci, assali rigidi e bloccaggi elettronici disponibili. Per soddisfare le esigenze di capacità degli appassionati di fuoristrada più accaniti, Wrangler offre un assale posteriore Dana full-float, un verricello Warn da 8.000 libbre di capacità disponibile installato in fabbrica, una capacità di traino massima di 5.000 libbre e rapporti di avanzamento massimi senza pari fino a 100:1.

All’interno, gli airbag a tendina laterali sono di serie nella prima e nella seconda fila. Jeep Wrangler MY25 è dotato di una radio touchscreen Uconnect 5 da 12,3 pollici di serie con Apple CarPlay wireless e Android Auto di serie, oltre alleTrails Offroad disponibili e sedili anteriori in pelle Nappa regolabili elettricamente a 12 vie disponibili. Il monitoraggio degli angoli ciechi, il rilevamento del percorso trasversale posteriore e il cruise control adattivo disponibili aumentano ulteriormente la raffinatezza di Wrangler.

Per il 2025, i propulsori disponibili garantiscono grande scelta. Si segnalano un Pentastar V-6 da 3,6 litri standard abbinato esclusivamente a una trasmissione manuale a sei velocità, un quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri abbinato a un automatico a otto velocità, un motore V-8 HEMI da 6,4 litri, con una potenza nominale di 470 cavalli, e l’ibrido plug-in 4xe esclusivo della categoria. La Jeep Wrangler 4xe è alimentata da un motore a benzina turbo da 2,0 litri, due motori elettrici e un pacco batterie ad alto voltaggio, che offre 49 miglia per gallone equivalente (MPGe), 40 km di autonomia completamente elettrica e zero ansia da autonomia.

La Jeep Wrangler 392 Final Edition continua nell’anno modello 2025. La Wrangler più veloce e potente di sempre è dotata di un motore V-8 da 6,4 litri e 470 cavalli, il pacchetto standard Xtreme 35 con cerchi da 17 pollici compatibili con beadlock, pneumatici all-terrain da 35 pollici, rapporto al ponte di 4,56, sollevamento da 1,5 pollici e rinforzo del portellone oscillante, più scarico doppio a due modalità, cofano di aspirazione dell’aria fredda con separatore dell’acqua e altro ancora.

Jeep Wrangler MY25 introduce alcune novità interessanti. Tutti i modelli ora avranno in dotazione di serie serrature e alzacristalli elettrici. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo colore della vernice esterna chiamato ’41’, ispirato a una tonalità di verde oliva militare. Per migliorare il comfort, è disponibile anche una nuova funzione di ventilazione attiva della cabina, che consente ai clienti di pre-rinfrescare l’interno del veicolo tramite un’app mobile prima di entrare.