Fiat Grande Panda: anche in Sud America potrebbe rivoluzionare il mercato

Il mercato automobilistico brasiliano sta per essere rivoluzionato con l’erede della mitica Fiat Uno, ora rinominata Fiat Grande Panda. Questo ritorno di un’icona del settore non solo segna la rinascita di un modello amato, ma introduce anche innovazioni che potrebbero cambiare le dinamiche del mercato automobilistico del paese. Al momento non è chiaro come questa auto si chiamerà in quel continente. Il suo nome dovrebbe essere diverso dal resto del mondo. Si vocifera che potrebbe chiamarsi o nuova Fiat Argo o nuova Fiat Uno. Il suo arrivo è previsto nel 2026.

Anche in Brasile Fiat Grande Panda potrebbe rivoluzionare il mercato

Progettata sulla piattaforma STLA Smart del gruppo Stellantis, la Fiat Grande Panda promette di essere una pietra miliare in termini di innovazione ed efficienza energetica per il mercato auto dell’intero Sud America. In Brasile, l’auto sarà equipaggiata con i motori Firefly 1.0 e 1.3, familiari agli utenti della hatchback Fiat Argo di cui dovrebbe prendere il posto, oltre a un’opzione turbo con tecnologia microibrida, che garantisce prestazioni di buon livello.

Il percorso della Fiat Uno in Brasile è un viaggio attraverso la storia automobilistica di quel paese. Presente sulle strade dal 1984 al 2021, la Uno è stata uno dei veicoli più apprezzati e convenienti per diverse generazioni. Dopo una breve pausa, la Uno tornerà come nuova Fiat Grande Panda per conquistare di nuovo il cuore dei brasiliani e non solo. L’auto infatti sarà commercializzata anche in Argentina e negli altri principali mercati del brand torinese di Stellantis.

Per il Sud America Fiat Grande Panda sarà prodotta in Brasile presso lo stabilimento Stellantis di Betim dove vengono prodotte anche le altre auto del brand torinese tra cui il pickup Fiat Strada, la city car Mobi e i SUV Fastback e Pulse. Vedremo dunque che novità arriveranno per quanto riguarda il debutto futuro di questo modello in Brasile e quale sarà alla fine il nome scelto per il suo lancio in quel mercato.