Nuova Fiat Uno: in un video la immaginano così

Se in futuro ci sarà spazio per una nuova Fiat Uno al momento non è ancora chiaro. Il CEO di Fiat Olivier Francois ha dichiarato che per i futuri modelli che verranno lanciati nei prossimi anni dalla casa torinese, vuole usare nomi noti che hanno fatto parte della storia della casa italiana.

Sarebbe questo l’aspetto di una nuova Fiat Uno in caso di ritorno sul mercato?

A proposito di una nuova Fiat Uno, si vocifera che il famoso nome possa venire utilizzato in Sud America per chiamare la vettura che qui da noi invece si chiamerà nuova Fiat Panda e sarà svelata il prossimo 11 luglio. Al momento però sono solo voci e non c’è nulla di sicuro. Per la versione sudamericana di Panda si fa infatti anche il nome di nuova Fiat Argo.

Nel frattempo sul web c’è chi prova ad immaginare quello che potrebbe essere l’aspetto di una nuova Fiat Uno. Si tratta del canale di YouTube Mahboub1 che tempo fa ha pubblicato un video render in cui ipotizza quello che potrebbe essere il design di questo modello nel caso di clamoroso ritorno. Anche questo modello utilizzerebbe la piattaforma Smart car di Stellantis e arriverebbe sul mercato sia in versione elettrica che con motore a combustione interna.

La versione ipotizzata in questo video di Mahboub1 è quella elettrica al 100 per cento. Vedremo dunque se davvero in futuro nella gamma della casa italiana di Stellantis ci sarà spazio per questo ritorno auspicato da molti o se si tratta di qualcosa destinata a rimanere solo un’ipotesi astratta.