Nuova Fiat Argo: la gemella della nuova Panda arriverà nel primo trimestre del 2026

Il 2026 sarà l’anno di debutto in Brasile per la nuova Fiat Argo. Il modello avrà caratteristiche vicine a quelle di un crossover. Le sue dimensioni saranno talmente simili alla recente Citroen C3. Dal Sud America arriva l’indiscrezione secondo cui il debutto di questo modello è previsto per il primo trimestre del 2026. Nei corridoi di Stellantis, la nuova generazione di Argo, che sarà la sorella diretta della nuova Fiat Panda, è soprannominata Argo Next Gen, Progetto F1H e anche Progetto 328.

Ecco come sarà la nuova Fiat Argo che in Brasile debutterà nel corso del primo trimestre del 2026

Non c’è ancora un nome definito per il modello, in Europa si chiamerà nuova Fiat Panda, quindi si ipotizza che possa ritornare il nome di Nuova Fiat Uno. Ma parlando con alcuni dirigenti Fiat, il sito brasiliano Autos Segredos ha saputo che i nomi attuali dei prodotti non usciranno di scena come è successo con Uno e Palio. Tenuto conto di ciò, sembra assai probabile che il nome di nuova Fiat Argo possa essere un forte candidato per essere utilizzato per la nuova vettura di Fiat in Sud America.

Indipendentemente dal nome del modello brasiliano, quello che è certo è che la nuova vettura sarà il primo prodotto che segnerà la globalizzazione dei modelli dalla casa italiana con la filiale brasiliana. In altre parole, il Brasile avrà gli stessi prodotti europei con altri nomi e piccoli cambiamenti estetici, ma in generale saranno sostanzialmente la stessa macchina. A quanto pare i primi muli del Project F1H (328) inizieranno a circolare in Brasile entro la fine del 2024.

La nuova Fiat Argo avrà una carrozzeria dalle linee molto squadrate e una linea di cintura alta. Il montante “A” ricorderà molto quello della Citroën C3, mentre i parafanghi saranno piuttosto prominenti rispetto alle modanature laterali. Le modanature sui parafanghi faranno parte del design del modello chiamato Progetto F1H.

All’anteriore, i brevetti rivelano che la nuova Fiat Panda avrà fari molto stretti con una barra LED che si unirà al gruppo ottico anteriore. In Brasile la nuova Fiat Argo avrà fari dalle linee più dritte e un paraurti dal design esclusivo. Nella parte anteriore della nuova berlina Fiat spicca un’enorme presa d’aria nella parte inferiore.

Al posteriore, il cofano del bagagliaio sarà molto simile ai brevetti della nuova Panda europea, il paraurti occupa quasi tutta la parte posteriore. Gli eleganti fari brevettati europei dovrebbero essere limitati alla nuova Panda. La nuova Argo avrà un set di luci più semplice. La nuova Fiat Argo avrà un sistema ibrido 12V MHEV che continuerà a funzionare con il motore 1.0 Turbo Flex 200 e la trasmissione CVT. Per la nuova Fiat Argo sono escluse le versioni puramente a combustione.