Alfa Romeo ha conquistato i visitatori del Concorso d’Eleganza “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille”

Si è conclusa la settima edizione di “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille”, il rinomato Concours d’Élégance che coniuga il mondo dell’automotive con quello dell’arte e dell’eleganza. Fondato nel 2014 e ospitato da sempre al Domaine du Château de Chantilly in Hauts-de-France, l’evento esclusivo è rapidamente diventato più noto al pubblico e agli addetti ai lavori. Alfa Romeo ha reso omaggio alla kermesse francese esponendo tre modelli di grande fascino: la nuova Alfa Romeo 33 Stradale, autentico ‘manifesto’ delle capacità del marchio italiano – presenti e future – in termini di stile ed esperienza di guida; il celebre prototipo 33 Spider stile Cuneo del 1971, solitamente esposto al Museo Storico Alfa Romeo di Arese; e la nuovissima Junior, modello che segna il ritorno del marchio italiano globale nel segmento più grande d’Europa, che ha debuttato in concomitanza con le attese giornate porte aperte delle concessionarie francesi nel fine settimana.

Nella splendida cornice del Castello di Chantilly, Alfa Romeo ha preso parte alla settima edizione dell’evento esclusivo

Le tre auto hanno attirato visitatori entusiasti nell’area espositiva allestita nel raffinato jardin à la française progettato da André Le Nôtre, una delle principali attrazioni del Château de Chantilly, svelando il sottile filo conduttore che lega le creazioni meccaniche Alfa Romeo del passato e del presente. Il prototipo di stile della nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha fatto il suo debutto in un evento pubblico in Francia, dando ai visitatori l’opportunità di ammirare il filo conduttore che sta spingendo i valori fondanti dell’eredità Alfa Romeo verso il futuro.

Lo “Chantilly Arts & Élégance Richard Mille” rappresenta la rinascita del format dei concours d’élégance, nato in Francia negli anni ’20, in cui le auto esposte venivano accompagnate da manichini vestiti da case di moda. Negli ultimi anni, Alfa Romeo ha partecipato al concorso con vetture di collezionisti privati, ottenendo il prestigioso titolo di “Best of Show” nel 2016 grazie a una splendida Alfa Romeo 8C 2900B Lungo Berlinetta Touring del 1938. Questo spirito di audacia e visione ha ispirato anche la creazione della nuova 33 Stradale, una vera opera d’arte su quattro ruote, erede della leggendaria versione del 1967, che unisce bellezza e tecnologia in un capolavoro in movimento.

La nuova 33 Stradale nasce all’interno della “Bottega” Alfa Romeo, un laboratorio creativo dove designer, ingegneri e storici del marchio collaborano direttamente con gli acquirenti per personalizzare ogni vettura. Questo processo richiama le boutique artigianali del Rinascimento e le officine dei grandi carrozzieri italiani del XX secolo, come la celebre Carrozzeria Touring Superleggera, che ha lasciato un’impronta indelebile su alcune delle più iconiche Alfa Romeo. Ora, la stessa Touring gioca un ruolo cruciale nella realizzazione della nuova 33 Stradale, combinando artigianalità, innovazione tecnologica e le preferenze dei clienti per creare modelli esclusivi e personalizzati.

Ispirata alla 33 Stradale del 1968, progettata da Franco Scaglione, questa vettura moderna continua la tradizione delle “dream cars” che hanno definito l’estetica futuristica dell’epoca. La 33 Stradale originale divenne un simbolo di eccellenza meccanica e attrasse l’interesse di vari designer, portando alla creazione di modelli sperimentali come la Carabo di Bertone, la P33 Roadster e la 33/2 Coupé Speciale di Pininfarina, e l’Iguana di Italdesign. L’apice di questa serie di prototipi venne raggiunto con la 33 Spider “Cuneo” di Pininfarina, presentata nel 1971. Quest’ultima, con la sua forma affilata e geometrica, rappresentava l’essenza del design automobilistico futuristico, dove solo pochi dettagli curvi, come il parabrezza avvolgente, rompevano la tensione delle linee tese.

All’evento francese, ha fatto il suo debutto anche la nuova Alfa Romeo Junior, un’auto che unisce uno stile audace alla tecnologia avanzata in termini di comfort, connettività e dinamica di guida. Disponibile sia in configurazione ibrida che elettrica, la Junior non presenta differenze estetiche o di equipaggiamenti tra le versioni, poiché l’essenza rimane sempre fedele allo spirito Alfa Romeo.

Le versioni recentemente introdotte includono la Junior Hybrid con un motore ibrido da 136 CV e la Junior Electric con un motore elettrico da 156 CV. A completare la gamma, c’è la Junior Speciale, una versione di lancio che propone i migliori allestimenti disponibili. Tuttavia, la maggiore attesa è riservata alla Junior VELOCE da 280 CV, una versione 100% elettrica, simbolo della sportività Alfa Romeo. Questa variante è stata sottoposta a rigorosi test pre-omologativi presso il leggendario Balocco Proving Ground, ricevendo recensioni entusiaste dagli esperti del settore.