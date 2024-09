Alfa Romeo Junior: aperti gli ordini anche in Repubblica Ceca

Sul mercato ceco è già possibile ordinare il nuovissimo modello Alfa Romeo Junior. Il modello è disponibile come ” Ibrida “, cioè leggermente ibrido e come ” Elettrica “, cioè con trazione completamente elettrica in due varianti: con una potenza di 156 CV con un’autonomia fino a 410 km e come più sportiva Veloce con un potenza di 280 CV, incarnando il DNA sportivo del marchio Alfa Romeo. Il design con elementi caratteristici suscita subito emozioni, del resto da sempre l’Alfa Romeo si rivolge non solo a clienti che cercano un’auto come mero “mezzo di trasporto”, ma piuttosto a clienti che cercano “emozioni autentiche”.

Alfa Romeo è costruita sul perfetto equilibrio tra bellezza funzionale e un patrimonio storico unico, che la rendono l’epitome dello stile italiano nel mondo automobilistico. La nuova Alfa Romeo Junior non si discosta in alcun modo da questo approccio, poiché le sue dimensioni compatte di 4,17 m di lunghezza, 1,78 m di larghezza e 1,5 m di altezza racchiudono l’unicità dell’originale e moderno design Made in Italy, tipico di l’Alfa Romeo Centro Stile e caratterizzata da proporzioni equilibrate e linee pulite.

La stessa ispirazione di puro stile sportivo si ritrova anche all’interno del modello JUNIOR, dove stupisce l’attenzione italiana ad ogni dettaglio, l’utilizzo di materiali di altissima qualità e la collocazione di tutti i comandi a portata di mano del guidatore. Un esempio di questo approccio è un volante compatto che si adatta bene alla mano.

Il legame diretto tra guidatore e vettura è sottolineato anche dalla forma del cruscotto, che invoglia letteralmente ad afferrare il volante, avviarlo e partire per esperienze uniche. Davanti al conducente si trova un quadro strumenti digitale a colori da 10,25″ che consente l’accesso ai dati del veicolo e alle impostazioni del sistema. Al centro del cruscotto, di fronte al conducente, si trova un touch screen da 10,25″ con widget e grafica progettati per un’interazione intuitiva. La sua funzionalità può essere personalizzata con un semplice e veloce drag and drop, proprio come su un telefono cellulare.

La versione Iibrida di Alfa Romeo Junior è attualmente disponibile in due versioni di equipaggiamento: Junior e Speciale. Il prezzo promozionale del motore ibrido leggero è già di 649.000 CZK IVA inclusa. Nella versione standard dell’equipaggiamento Junior, il cliente può aspettarsi, tra le altre cose, fari Full-LED, un quadro strumenti Cannocchiale completamente digitale da 10,25″, sedili in tessuto regolabili in 6 direzioni, cruise control adattivo e cerchi in lega leggera Turbina da 17″.

L’allestimento Speciale di Alfa Romeo Junior propone inoltre la parte inferiore della carrozzeria con linea rossa Diabolik, vetri posteriori oscurati, infotainment Alfa Connect con display da 10,25″ e navigatore, sedili riscaldati in abbinamento tessuto-tecnopelle, sedili elettrici controllando il sedile di guida con funzione massaggio, guida autonoma di livello 2 e cerchi in lega leggera Fori da 18″ .

La versione Elettrica di Alfa Romeo Junior è attualmente disponibile nelle versioni di equipaggiamento Junior, Speciale e Veloce 280. Il prezzo promozionale della versione completamente elettrica con 156 CV è di CZK 899.000 incl. I.V.A. La versione di serie prevede fari Full-LED, quadro strumenti Cannocchiale completamente digitale da 10,25″, Infotainment Alfa Connect con display da 10,25″, sedili in tessuto regolabili in 6 direzioni, cruise control adattivo e cerchi in lega leggera Aero da 18″.

La versione Speciale, che rappresenta la versione di lancio sul mercato, offre, oltre all’equipaggiamento di Alfa Romeo Junior, parti inferiori della carrozzeria con linea rossa Diabolik, vetri posteriori oscurati, Infotainment Alfa Connect con display da 10,25″ e navigatore, sedili riscaldati in combinazione di tessuto con tecnopelle, elettrica controllando il sedile di guida con funzione massaggio, guida autonoma di livello 2 e cerchi in lega leggera Petali da 18″.

La versione top della Alfa Romeo Junior, la Veloce 280 offre, oltre all’equipaggiamento Junior, parti inferiori della carrozzeria con linea Diabolik rossa, finestrini posteriori oscurati, pinze freno sportive verniciate di rosso, sedili riscaldati in una combinazione di tessuto con tecnopelle, el. comandando il sedile guida con funzione massaggio, differenziale autobloccante Torsen e cerchi in lega leggera Venti da 20″. La Veloce 280 è disponibile ad un prezzo da CZK 1.219.000 incl. I.V.A.