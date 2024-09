Nuova Alfa Romeo Giulietta, GTV e Duetto: qualcosa si muove?

Nuova Alfa Romeo Giulietta, GTV e Duetto sono alcuni dei nomi che si fanno per il futuro della casa automobilistica del Biscione se le cose andranno in una certa maniera. Lo storico marchio milanese non vuole puntare solo su SUV e crossover e dunque se le vendite premieranno le strategie del brand premium di Stellantis, la berlina Giulia potrebbe non rimanere sola.

Quante chance ci sono di vedere una nuova Alfa Romeo Giulietta, GTV e Duetto?

Si parla per il 2028 di una nuova Alfa Romeo Giulietta. Il suo arrivo sembra essere una possibilità concreta. In realtà l’auto potrebbe anche avere un nome differente. Questo in quanto avrebbe un aspetto ben diverso dal modello uscito di produzione nel 2020. Si parla di una berlina coupè su piattaforma STLA medium a coda tronca molto sportiva e aerodinamica nello stile. Qualcuno parla anche di nuova Brera o nuova Alfetta come probabili nomi.

Se le cose dovessero andare bene una nuova Alfa Romeo Giulietta non sarebbe comunque l’unica berlina in arrivo oltre alla nuova Giulia che debutterà nel 2026. Si vocifera che entro il 2030 il biscione possa aggiungere anche una berlina coupè di segmento E alla sua gamma. In questo caso il nome scelto potrebbe essere quello di nuova Alfa Romeo GTV, un’auto che nascerebbe su piattaforma STLA Large e avrebbe prestazioni importanti.

Infine nella futura gamma di Alfa Romeo ci potrebbe essere spazio anche per una nuova Spider Duetto ma solo in edizione estremamente limitata con il programma bottega lo stesso da cui è derivata la nuova Alfa Romeo 33 Stradale. Anche in questo caso non si tratta di un progetto immediato ma di qualcosa che potrebbe arrivare poco prima del 2030. Entro la fine del prossimo anno avremo le idee più chiare su questi progetti e capiremo se si concretizzeranno o se rimarranno sogni nel cassetto.